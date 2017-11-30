Медведев перечислил основные меры поддержки регионам России, которые залезли в долги

Москва, 30 ноября. В настоящее время многие российские регионы столкнулись с долговой проблемой, признал премьер-министр Дмитрий Медведев, и правительство активно участвует в решении их проблем.

«Наши регионы очень разные. У всех регионов есть свои проекты, которые они начали для поддержки экономики и населения региона. В ряде случаев проекты были не очень хорошо просчитаны — залезли в долги, не рассчитали, все это есть», — признал глава правительства.

Медведев подчеркнул, что несмотря на то, что Россия является федеративным государством, центральное правительство несет ответственность за то, как будут развиваться регионы, поэтому будет вмешиваться во всех проблемных случаях.

«Во-первых, нужно посмотреть, что это за кредиты, — заявил Медведев, — и если есть возможность, перевести часть коммерческих кредитов в бюджетные. Мы приблизительно 50% кредитов смогли перевести в бюджетные».

Кроме того, проводятся активные меры по реструктуризации долгов регионов, отметил премьер.

«Реструктурировали приблизительно 800 млрд рублей — это дотации, трансферты, поддержка регионов все эти меры в совокупности позволяют поддержать регионы», — рассказал Медведев.

Премьер-министр подчеркнул, что руководители регионов должны вести себя ответственно, обеспечивая населению своих регионов в первую очередь зарплаты и пособия, развитие социальной сферы — и только потом уже развитие экономики.