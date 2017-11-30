Москва, 30 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что экономике РФ, необходимо уходить от углеводородной зависимости.

Во время ежегодной пресс-конференции Медведев подчеркнул, что российской экономике необходимо увеличивать доход из других источников и уходить от зависимости от нефти. И в этом уже наметился определенный прогресс. Анализ бюджета прошлого года показал, что около 60 процентов бюджет получает не от торговли газом и нефтью, а из других источников.

Желательно поднять этот уровень до 80 или 85 процентов, чтобы снизить зависимость от тенденций рынка нефти, отметил премьер. Для этого российской экономике необходимы структурные реформы. Актуальной задачей остается выход государства из какой-либо отрасли или наоборот, заход государства при необходимости в определенные сегменты.