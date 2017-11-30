Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Лавров назвал зеркальным закон о СМИ-иноагентах
Экономика
«Вагонов хватит»: Медведев рассказал о поддержке российских аграриев
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Вагонов хватит»: Медведев рассказал о поддержке российских аграриев

    13:06  30 Ноября 2017  /обновлено: 13:07  30 Ноября 2017
    134

    «Вагонов хватит»: Медведев рассказал о поддержке российских аграриев

    Москва, 30 ноября. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев назвал три главных пункта поддержки российских аграриев.  

    Премьер напомнил о рекордном урожае зерновых в России в этом году.  

    «140 млн тонн зерновых – результат, который никогда не знала наша страна. Мы превратились в самого крупного экспортера пшеницы и зерновых»,  — подчеркнул он.

    Такой показатель, по его словам, позволяет говорить о возможном выходе на показатели экспорта в 45–50 млн тонн.

    Вторым пунктом поддержки отрасли он назвал развитие технологии глубокой переработки зерна, благодаря которой, оказывается и поддержка животноводству.

    И третьим пунктом Медведев считает инвестиции в логистику: «порты, дороги, а также использование низких тарифов для аграриев на железнодорожные перевозки».

    В ответ на вопрос, а хватит ли на это вагонов, Медведев с улыбкой заметил: «Хватит».

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #медведев #экспорт #аграрии #урожай
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть