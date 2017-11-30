«Вагонов хватит»: Медведев рассказал о поддержке российских аграриев

Москва, 30 ноября. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев назвал три главных пункта поддержки российских аграриев.

Премьер напомнил о рекордном урожае зерновых в России в этом году.

«140 млн тонн зерновых – результат, который никогда не знала наша страна. Мы превратились в самого крупного экспортера пшеницы и зерновых», — подчеркнул он.

Такой показатель, по его словам, позволяет говорить о возможном выходе на показатели экспорта в 45–50 млн тонн.

Вторым пунктом поддержки отрасли он назвал развитие технологии глубокой переработки зерна, благодаря которой, оказывается и поддержка животноводству.

И третьим пунктом Медведев считает инвестиции в логистику: «порты, дороги, а также использование низких тарифов для аграриев на железнодорожные перевозки».

В ответ на вопрос, а хватит ли на это вагонов, Медведев с улыбкой заметил: «Хватит».