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Медведев рассказал, как Запад решает свои проблемы при помощи «хакеров Кремля»
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    Медведев рассказал, как Запад решает свои проблемы при помощи «хакеров Кремля»

    14:16  30 Ноября 2017
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    Медведев рассказал, как Запад решает свои проблемы при помощи «хакеров Кремля»

    Москва, 30 ноября. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев прокомментировал ложное утверждение о том, что все хакеры в мире являются агентами Кремля.

    «По поводу упреков, которые в наш адрес раздаются.. эта песня, которую поют нам постоянно о том, что вообще все хакеры в мире — это агенты Кремля. Такое ощущение, что вот мы только этим и занимаемся», — отметил глава кабмина.

    Медведев указал на то, что это отдельный и уже сформировавшийся мировой рынок. При этом он подтвердил, что иностранные хакеры регулярно «лезут» в Россию.

    «Все следят за всеми», — сказал Медведев.

    Для западных государств, которые обвиняют «хакеров Кремля» в киберпреступлениях, это превратилось в способ решения внутренних, политических проблем и стало способом «внутренней разборки», пояснил премьер. 

    «Запад таким образом отвлекает внимание граждан от обстановки, которая накаляется внутри государства при помощи мифических русских хакеров», — добавил Медведев.

    Автор: Тимур Румянцев
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