Медведев рассказал, как Запад решает свои проблемы при помощи «хакеров Кремля»

Москва, 30 ноября. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев прокомментировал ложное утверждение о том, что все хакеры в мире являются агентами Кремля.

«По поводу упреков, которые в наш адрес раздаются.. эта песня, которую поют нам постоянно о том, что вообще все хакеры в мире — это агенты Кремля. Такое ощущение, что вот мы только этим и занимаемся», — отметил глава кабмина.

Медведев указал на то, что это отдельный и уже сформировавшийся мировой рынок. При этом он подтвердил, что иностранные хакеры регулярно «лезут» в Россию.

«Все следят за всеми», — сказал Медведев.

Для западных государств, которые обвиняют «хакеров Кремля» в киберпреступлениях, это превратилось в способ решения внутренних, политических проблем и стало способом «внутренней разборки», пояснил премьер.