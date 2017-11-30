Копенгаген, 30 ноября. Парламент Дании принял закон, который может сорвать строительства газопровода «Северный поток — 2» через территориальные воды страны.

Закон позволит МИД Дании принимать решение о целесообразности прокладки трубопроводов через территориальные воды с точки зрения национальной безопасности.

Как сообщает Reuters, принятие закона связано с реализацией проекта «Северного потока 2» в районе острова Борнхольм. Ранее вопросом о прокладке газопровода занималось национальное энергетическое агентство, которое могло отклонить запрос о строительстве только по экологическим соображениям.