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Дания может запретить строительство «Северного потока — 2» на своей территории
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    Дания может запретить строительство «Северного потока — 2» на своей территории

    13:12  30 Ноября 2017  /обновлено: 13:50  30 Ноября 2017
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    Дания может запретить строительство «Северного потока 2» на своей территории

    Копенгаген, 30 ноября. Парламент Дании принял закон, который может сорвать строительства газопровода «Северный поток — 2» через территориальные воды страны.

    Закон позволит МИД Дании принимать решение о целесообразности прокладки трубопроводов через территориальные воды с точки зрения национальной безопасности.

    Как сообщает Reuters, принятие закона связано с реализацией проекта «Северного потока 2» в районе острова Борнхольм. Ранее вопросом о прокладке газопровода занималось национальное энергетическое агентство, которое могло отклонить запрос о строительстве только по экологическим соображениям.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #северный поток #дания
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