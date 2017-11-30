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Россия должна заскакивать в поезд глобальной технологической революции — Медведев
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    Россия должна заскакивать в поезд глобальной технологической революции — Медведев

    13:10  30 Ноября 2017  /обновлено: 13:54  30 Ноября 2017
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    Россия должна заскакивать в поезд глобальной технологической революции — Медведев

    Москва, 30 ноября. Россия должна прийти к активной коммерциализации своих технологических разработок, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

    Глава правительства России Дмитрий Медведев подчеркнул, что долгое время Россия находилась в ситуации, когда приходилось просто выживать, к примеру, в 90-х, поэтому сейчас поезд глобальной технологической революции набрал обороты без РФ.

    Только сейчас, отметил премьер, Россия начала создавать основу для своего технологического развития и уже существуют все необходимые предпосылки.

    «Есть институты, есть деньги, не фантастические, но все-таки это довольно приличные деньги, которые аккумулированы в различных фондах поддержки, есть инструменты, которые уже опробованы, и самое главное, есть люди, талантливых людей у нас очень много», — заявил Дмитрий Медведев.

    Одной из основных проблем остается то, что в России пока не научились быстро преобразовывать новинки в коммерчески успешные проекты. Российским разработчикам стоит научиться у западных коллег коммерциализации своих научных достижений.

    Россия должна заскакивать в поезд глобальной технологической революции — Медведев

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #дмитрий медведев #технологии #коммерциализация
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