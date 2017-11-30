Россия должна заскакивать в поезд глобальной технологической революции — Медведев

Москва, 30 ноября. Россия должна прийти к активной коммерциализации своих технологических разработок, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава правительства России Дмитрий Медведев подчеркнул, что долгое время Россия находилась в ситуации, когда приходилось просто выживать, к примеру, в 90-х, поэтому сейчас поезд глобальной технологической революции набрал обороты без РФ.

Только сейчас, отметил премьер, Россия начала создавать основу для своего технологического развития и уже существуют все необходимые предпосылки.

«Есть институты, есть деньги, не фантастические, но все-таки это довольно приличные деньги, которые аккумулированы в различных фондах поддержки, есть инструменты, которые уже опробованы, и самое главное, есть люди, талантливых людей у нас очень много», — заявил Дмитрий Медведев.

Одной из основных проблем остается то, что в России пока не научились быстро преобразовывать новинки в коммерчески успешные проекты. Российским разработчикам стоит научиться у западных коллег коммерциализации своих научных достижений.