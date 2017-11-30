Сирия: ФАН публикует видео из Латакии, куда прибыла российская делегация с гумпомощью пострадавшим от войны

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в сирийской провинции Латакия, куда приехала делегация из России для оказания помощи мирным жителям. Она также встретилась с пострадавшими от боевых действий детьми. Многие из них были вынуждены покинуть свои родные дома, потому что в их города и деревни пришла война.

В частности, среди детей были жители городка Аштаб, пригорода Джиср аш-Шигура в провинции Идлиб. Когда война дошла и туда, боевики совершали массовые расправы над мирными жителями, цинично убив десятки человек. Но теперь дети в безопасности. Всего российская делегация передала гуманитарную помощь более ста детям. Им оказали психологическую помощь, после чего вручили подарки.

Визит российской делегации был также направлен на укрепление российско-сирийского сотрудничества в области науки и высшего образования. Это вопрос обсуждался на встрече с учениками сирийского лицея-гимназии. Помощь детям выдавали военные российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Врачи из ЦПВС также провели прием мирных жителей.