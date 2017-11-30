Вице-премьер Украины оценил потери Киева после ухода с российского рынка

Киев, 30 ноября. Отказавшись от российского рынка, который ранее являлся одной из основных площадок для реализации украинской продукции, Киев потерял около 15 млрд долларов, заявил в четверг на конференции Fitch Ratings вице-премьер Украины, глава Минэкономики Степан Кубив.

По его словам, именно в такую сумму обошелся киевским властям уход с традиционных рынков сбыта.

«Оценка потерь, которые мы получили – это около 15 миллиардов долларов», — сказал он.

Кубив отметил, что за последние три года Украина лишилась 20% своей экономики, при этом в течение 27 лет в стране происходила деиндустриализация, наблюдался отток профессиональных кадров, оборудование устарело, а весь научный потенциал был растерян.

Кабинет министров Украины в конце 2015 года отменил зону свободной торговли с Россией, а также ввел эмбарго на ряд товаров из РФ. В их число попали водка, кондитерские изделия, мясо, детское питание, рыба, плавленые сыры, пиво, сигареты с фильтром, корма для домашних животных.

В настоящее время Киев придерживается политики экономических санкций в отношении России, который Украина, а также ряд западных стран ввели из-за ситуации в Донбассе и Крыма. Напомним, в 2014 году Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей высказались за присоединение полуострова к России. Однако Киев результатов народного волеизъявления не признает.