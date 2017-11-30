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Водителя «плотного телосложения» ищут в Подмосковье после ДТП с пострадавшими
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    Водителя «плотного телосложения» ищут в Подмосковье после ДТП с пострадавшими

    12:54  30 Ноября 2017
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    Водителя «плотного телосложения» ищут в Подмосковье после ДТП с пострадавшими

    Москва, 30 ноября. В Подмосковье разыскивают водителя, который сбил двоих пенсионеров, двигаясь задним ходом, и скрылся.

    Инцидент произошел на улице Физкультурной в Серпухове. Как рассказали потерпевшие сотрудникам правоохранительных органов, они шли вдоль дороги и попали под колеса сдававшей назад машины. Водитель автомобиля, представившийся Вячеславом, довез пострадавших до поликлиники и уехал.

    «В совершении данного ДТП подозревается мужчина 40–50 лет, плотного телосложения. Всем, кто обладает информацией о случившемся, просьба сообщить в полицию», – сообщили в ОГИБДД МУ МВД РФ «Серпуховское».

    Пострадавших госпитализировали в серпуховскую горбольницу им. Семашко Н.А., сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #дтп #розыск #серпухов
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