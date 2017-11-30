Медведев прокомментировал масштабные кадровые перестановки в регионах РФ

Москва, 30 ноября. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе встречи с представителями российских телеканалов прокомментировал масштабные кадровые перестановки в регионах.

Он подчеркнул, что это правильная и нормальная тенденция, которая практикуется в течение последних лет.

«Мне кажется, это правильная тенденция, она была и в предыдущие годы. Мы активно начали процессы, связанные с омоложением корпуса. Да, это был большой отряд молодых людей, часть из которых получила доверие, в том числе варяги, о которых вы говорите, а другим необходимо еще заслужить это доверие», — отметил премьер России.

Он также напомнил, что губернатор — это не президент субъекта федерации, но он является участником исполнительной вертикали власти.

Медведев также отметил, что губернатор обязан поддерживать простых граждан.