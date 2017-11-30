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Медведев прокомментировал масштабные кадровые перестановки в регионах РФ
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    Медведев прокомментировал масштабные кадровые перестановки в регионах РФ

    13:07  30 Ноября 2017
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    Медведев прокомментировал масштабные кадровые перестановки в регионах РФ

    Москва, 30 ноября. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе встречи с представителями российских телеканалов прокомментировал масштабные кадровые перестановки в регионах. 

    Он подчеркнул, что это правильная и нормальная тенденция, которая практикуется в течение последних лет. 

    «Мне кажется, это правильная тенденция, она была и в предыдущие годы. Мы активно начали процессы, связанные с омоложением корпуса. Да, это был большой отряд молодых людей, часть из которых получила доверие, в том числе варяги, о которых вы говорите, а другим необходимо еще заслужить это доверие», — отметил премьер России. 

    Он также напомнил, что губернатор — это не президент субъекта федерации, но он является участником исполнительной вертикали власти. 

    Медведев также отметил, что губернатор обязан поддерживать простых граждан. 

    «Новые руководители должны доказать свою работоспособность», — подчеркнул он.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #кабмин #медведев #экономика #правительство #регионы #губернаторы
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