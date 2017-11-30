Lexus представил удлиненный кроссовер RX 350L с тремя рядами сидений

Москва, 30 ноября. Компания Lexus представила кроссовер RX 350L с тремя рядами сидений. Для оснащения автомобиля дополнительными пассажирскими местами компании пришлось на 110 миллиметров увеличить заднюю часть машины и поменять наклон багажной дверцы.

Удлиненная модель RX 350L появилась по просьбе корпоративных клиентов Lexus, пишет издание TheDrive. «Растянутый» кроссовер представлен в нескольких комплектациях. Так, покупатель может выбрать передний или полный привод, а также наиболее оптимальный для себя тип и объем двигателя: бензиновый на 3,5 литра или гибридная версия с двумя электродвигателями.

Продажи RX 350L начнутся в США в следующем году. Сколько будет стоить кроссовер, пока не сообщается. Первый произведенный удлиненный автомобиль был представлен компанией на автосалоне в Лос-Анджелесе.