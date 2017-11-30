Сирия, 30 ноября. Британский наемник курдских отрядов YPG погиб в результате подрыва на мине в Ракке. Боевики «Джебхат ан-Нусры»***1 пытаются контратаковать позиции армии САР на юге от Алеппо. «Тахрир аш-Шам» несет потери в провинции Хама в ходе столкновений с другими исламистскими группировками, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции боевиков в Восточной Гуте Дамаска; продолжают столкновения с «Тахрир аш-Шам» на юге провинции Алеппо.

«Исламское государство»2 (ИГИЛ):3 пыталось провести атаку смертника на блокпост иракской армии на северо-западе страны; потеряло шесть боевиков одной из подпольных групп в городе Хавиджа в Ираке.

«Джебхат Фатх аш-Шам»4 («Джебхат ан-Нусра»): понесла потери в живой силе в результате обстрелов со стороны недавних союзников на северо-западе Хамы; лишилась двоих боевиков в ходе нападения на КПП другой незаконной группировки на окраине города Мурек.

Международная коалиция: провела бомбардировку удерживаемого ИГ5 города Хаджин на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Курды: потеряли британского наемника, состоявшего в рядах YPG, в результате разрыва мины в Ракке.

Провинция Дамаск

Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут обстрелы позиций боевиков-исламистов в Восточной Гуте к северо-востоку от Дамаска. Как передает оппозиционный Telegram-канал Syrian Revolution News Network, под ударами оказались объекты радикалов в окрестностях населенных пунктов Ан-Нашабия и Кафр Батна, а также на окраинах столичных пригородов Джобар и Айн Тарма. Сведений о нанесенном боевикам уроне не приводится. Ранее столкновения разворачивались, кроме того, недалеко от города Хараста. В регионе действует режим тишины, установленный в соответствии с договоренностями о формировании зоны деэскалации. Тем не менее радикалы некоторых группировок, связанных с террористической организацией «Хайят Тахрир аш-Шам», неоднократно нарушали установленное перемирие, в частности, ведя огонь по прифронтовым мирным районам. Также в последнее время исламисты активизировали обстрелы городских кварталов Дамаска, из-за чего погибли десятки гражданских лиц.

Провинция Алеппо

Боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» и союзных формирований пытаются контратаковать позиции правительственных войск САР вблизи поселения Рамла, расположенного к юго-западу от Ханассера в южной части провинции Алеппо. Об этом сообщает новостной Twitter-канал (@Syriawar2017). Данные о ходе столкновения в настоящий момент устанавливаются. Напомним, сирийская армия несколько недель назад запустила новую освободительную операцию в этом районе с целью усилить давление на террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» вокруг провинции Идлиб. Параллельно подразделения САА при поддержке российских ВКС наступают в направлении главного бастиона «Ан-Нусры» со стороны Хамы.

Ранее сообщалось что Турция перебросила дополнительные силы к границе с САР в район кантона Африн, который занимают курдские Отряды народной самообороны (YPG). Согласно уточненным данным Qasioun News, сюда в составе военного конвоя прибыли гаубицы и бронетранспортеры, а также новые подразделения турецких войск. На данный момент вооруженные силы Турции и подконтрольные Анкаре отряды сирийских антиправительственных группировок «Ахрар аш-Шам» и Сирийская свободная армия** (ССА) охватывают район вокруг города Африн с трех сторон.

Провинция Дейр-эз-Зор

Авиация международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, нанесла серию ударов по города Хаджин на восточном побережье Евфрата к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Информация об этом появилась на интернет-портале Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека. Сведений о нанесенном боевиками «Исламского государства» уроне и о возможных жертвах среди местного населения не сообщается. США и их союзники оказывают поддержку курдским отрядам Сирийских демократических сил**** (SDF), которые захватили обширные территории, в том числе крупнейшие нефтяные месторождения, на востоке региона. Несмотря на то, что в данном районе проживают преимущественно арабы-сунниты, курды не намерены передавать контроль над территориями официальному Дамаску. Присутствие бойцов SDF на северо-востоке Сирии, однако, провоцирует углубление этноконфессиональных конфликтов, поскольку курды пытаются навязать местным жителям свои порядки.

Провинция Ракка

Согласно информации портала The Guardian, в городе Ракка погиб солдат британской частной военной компании Оливер Холл, который принимал участие в боях с террористами ИГИЛ на стороне курдских бойцов YPG. Отмечается, что это произошло спустя почти полтора месяца с того момента, как командование «Демократических сил» заявило о полном освобождении административного центра одноименной провинции. Наемник родом из английского города Портсмут подорвался на мине в ходе операции по очистке города от растяжек и СВУ, оставленных боевиками. Стоит отметить, что разминирование города, несмотря на то, что он был целиком взят к 17 октября, началось совсем недавно. Из-за этого погибло или было ранено большое число мирных жителей, которые уже начали возвращаться в Ракку.

Провинция Хама

Отряды исламистской группировки «Нусур аз-Заубаа» атаковали опорные пункты «Джебхат Фатх аш-Шам» на северо-западе провинции Хама, передает на своей странице в Twitter (@ali_ssnp) военный источник. В результате интенсивных пулеметных обстрелов были уничтожены несколько террористов «Тахрир аш-Шам». «Джебхат ан-Нусра», которая имеет наибольшее влияние в Идлибе и на окраинах соседних регионов, регулярно ведет междоусобные бои с радикалами других незаконных организаций, прежде всего — с «Ахрар аш-Шам». В последнее время ожесточенные столкновения разворачивались на оккупированных территориях в юго-западной части Алеппо, где столкнулись боевики «Нур ад-Дин аз-Зенки» и «Нусры».

Между тем на севере региона радикалы одной из местных антиправительственных группировок застрелили двоих террористов «Тахрир аш-Шам», пытавшихся отбить ключевой блокпост на окраине города Мурек. Военные эксперты полагают, что под натиском армии САР и ВКС РФ на северо-востоке провинции боевики «Нусры» пытаются упрочить свое положение в регионе путем захвата стратегически важных военных объектов у других незаконных формирований.

Ирак

Иракские военнослужащие ликвидировали заминированный автомобиль с террористом-смертником ИГ за рулем близ линии фронта у населенного пункта Бадия Баадж до того, как «джихад-мобиль» успел приблизиться к позициям правительственных сил, сообщает новостной Twitter-канал (@TomtheBasedCat). Армия Ирака и ополченцы «Хашд аш-Шааби» ведут операцию по уничтожению последнего анклава «Исламского государства», который располагается в этом районе — на границе провинций Ниневия, Аль-Анбар и Салах-эд-Дин.

Военный источник передает на странице в Twitter (@DavidMWitty1), что иракские военные ликвидировали шесть боевиков одной из подпольных бандгрупп ИГИЛ в предместьях города Хавиджа, который был освобожден в начале прошлого месяца. Несмотря на то, что террористическая группировка потеряла почти все территории в Ираке, боевики продолжают действовать подпольно, планируя теракты и совершая вылазки в тыл правительственных сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

5 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)