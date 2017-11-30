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Медведев заявил о стабильности финансовой системы России
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    Медведев заявил о стабильности финансовой системы России

    12:44  30 Ноября 2017
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    Медведев заявил о стабильности финансовой системы России

    Москва, 30 ноября. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил об укреплении финансовой системы РФ за последние два года. По мнению премьера, сейчас состояние финансовой системы можно назвать стабильным: «она отбалансирована».

    «ЦБ РФ активно работает, наводит порядок, проводит расчистку финансового поля», — отметил он, подчеркнув, что «необходимость наводить порядок сомнений не вызывает».

    «Формирование резервов, вопросы ликвидности, достаточности капитала,  — за всеми этими показателями банков ЦБ РФ правительство следят», — заверил премьер.

    Таким образом, добавил он, можно говорить об укреплении финансовой системы.

    «Финансовая система укрепилась. Это проявляется и в котировках нашей валюты»,  — подчеркнул Медведев.

    Автор: Алексей Громов
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