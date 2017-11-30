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Политика
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Политика
Недружественными действиями в адрес России США отравляют атмосферу взаимоотношений — Пушков
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    Недружественными действиями в адрес России США отравляют атмосферу взаимоотношений — Пушков

    12:44  30 Ноября 2017
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    Недружественными действиями в адрес России США отравляют атмосферу взаимоотношений — Пушков

    Москва, 30 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что США своими недружественными действиями в адрес России отравляют атмосферу взаимоотношений двух стран.

    «Бывает атмосфера, в которой можно дышать, хотя она загрязнена, а бывает атмосфера, когда дышать уже невозможно, потому что она заполнена ядовитыми газами», — высказался Пушков в эфире «Россия 24» относительно отношений России и США.

    Напомним, 21 ноября сотрудники RT были лишены аккредитации в конгрессе США из-за регистрации телеканала в качестве иностранного агента.

    Ранее сообщалось, что главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян предположила, что в ответ журналисты США «останутся без аккредитации в Госдуме и Совфеде».

    Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что лишение RT America аккредитации в конгрессе является недружественным шагом по отношению к Москве. Он также добавил, что подобный шаг стал прямым нарушением «столь уважаемого в США принципа свободы печати».

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сша #пушков #журналисты #сми
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