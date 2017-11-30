Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Лавров назвал зеркальным закон о СМИ-иноагентах
Политика
Медведев рассказал о «киберсуверенитете» России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Медведев рассказал о «киберсуверенитете» России

    13:16  30 Ноября 2017  /обновлено: 13:38  30 Ноября 2017
    78

    Медведев рассказал о «киберсуверенитете» России

    Москва, 30 ноября. Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о «киберсуверенитете России». По его мнению, страна должна быть самодостаточной, но не закрытой.

    Журналисты констатировали, что в современном мире идет противостояние не только на земле или в воздухе, но и в киберпространстве. Они отметили, что в мире идет так называемая «кибервойна» и спросили у Медведева, как Россия может обеспечить безопасность населения.

    Глава правительства отметил, что «киберсотрудничество» лучше «кибервойны». Он обратил внимание, что власти страны заключают соответствующие соглашения с зарубежными партнерами.

    Однако человечество никуда не продвинулось в сфере регулирования отношений в цифровых технологиях с 70–80 годов прошлого века, в отличии от самих разработок.

    Медведев рассказал о «киберсуверенитете» России

    Медведев отметил важную роль в этой ситуации «киберсуверенитета» страны. По его словам, Россия должна быть «самодостаточной, но не закрытой». Он пояснил, что страна должна заниматься разработкой новых технологий для развития экономики, но не должна закрываться от других, чтобы не препятствовать своему развитию.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #медведев #кибератаки #кибервойна #киберсуверенитет
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть