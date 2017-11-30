Москва, 30 ноября. Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о «киберсуверенитете России». По его мнению, страна должна быть самодостаточной, но не закрытой.

Журналисты констатировали, что в современном мире идет противостояние не только на земле или в воздухе, но и в киберпространстве. Они отметили, что в мире идет так называемая «кибервойна» и спросили у Медведева, как Россия может обеспечить безопасность населения.

Глава правительства отметил, что «киберсотрудничество» лучше «кибервойны». Он обратил внимание, что власти страны заключают соответствующие соглашения с зарубежными партнерами.

Однако человечество никуда не продвинулось в сфере регулирования отношений в цифровых технологиях с 70–80 годов прошлого века, в отличии от самих разработок.

Медведев отметил важную роль в этой ситуации «киберсуверенитета» страны. По его словам, Россия должна быть «самодостаточной, но не закрытой». Он пояснил, что страна должна заниматься разработкой новых технологий для развития экономики, но не должна закрываться от других, чтобы не препятствовать своему развитию.