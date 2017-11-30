Медведев назвал систему долевого строительства в России «рудиментом прошлой эпохи»

Москва, 30 ноября. Существующая в России система долевого строительства является пережитком давно ушедшей эпохи, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, и от нее необходимо будет отказаться. Такое заявление премьер сделал на передаче «Разговор с Дмитрием Медведевым» в ходе обсуждения проблемы обманутых дольщиков.

В качестве решительного способа устранения проблемы обманутых дольщиков Медведев назвал полное упразднение системы долевого строительства в России.

«На будущее — нужно действующие договоры завершить, закрыть все проблемы — а на будущее нужно отказаться от договоров долевого строительства», — заявил Медведев.

По словам главы правительства, существующая в России система долевого строительства является «рудиментом прошлой эпохи, недоразвитого жилищного рынка». Медведев напомнил, система долевого строительства возникла в России из-за неразвитости строительного рынка.