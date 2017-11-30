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Медведев назвал систему долевого строительства в России «рудиментом прошлой эпохи»
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    Медведев назвал систему долевого строительства в России «рудиментом прошлой эпохи»

    12:47  30 Ноября 2017
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    Медведев назвал систему долевого строительства в России «рудиментом прошлой эпохи»

    Москва, 30 ноября. Существующая в России система долевого строительства является пережитком давно ушедшей эпохи, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, и от нее необходимо будет отказаться. Такое заявление премьер сделал на передаче «Разговор с Дмитрием Медведевым» в ходе обсуждения проблемы обманутых дольщиков.

    В качестве решительного способа устранения проблемы обманутых дольщиков Медведев назвал полное упразднение системы долевого строительства в России.

    «На будущее — нужно действующие договоры завершить, закрыть все проблемы — а на будущее нужно отказаться от договоров долевого строительства», — заявил Медведев.

    Медведев назвал систему долевого строительства в России «рудиментом прошлой эпохи»

    По словам главы правительства, существующая в России система долевого строительства является «рудиментом прошлой эпохи, недоразвитого жилищного рынка». Медведев напомнил, система долевого строительства возникла в России из-за неразвитости строительного рынка.

    «Нужно уходить из долевого строительства в нормальную ипотеку, — объявил Медведев. — Это лучшая гарантия против появления обманутых дольщиков».

    Автор: Валентин Меликов
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