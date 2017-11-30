Москва, 30 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что в социальной сфере необходимо активнее внедрять электронную отчетность.

Глава правительства подчеркнул, что у российских учителей и врачей масса времени уходит на заполнение различной бумажной документации, чаще всего связанной с отчетностью. Это отрицательно сказывается на качестве предоставляемых услуг, как образовательных, так и медицинских.

В социальной сфере необходимо активно вводить электронную систему отчетности, это позволит больше времени уделять непосредственно работе, а не бумажной документации.

Премьер-министр особо отметил актуальность создания электронных систем коммуникации между местными и центральными учреждениями здравоохранения, которая даст возможность местным врачам и пациентам получать высококвалифицированную консультацию от лучших специалистов.