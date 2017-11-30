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Политика
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Россия
Отчетности у врачей и учителей должно быть меньше — Медведев
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    Отчетности у врачей и учителей должно быть меньше — Медведев

    12:41  30 Ноября 2017  /обновлено: 12:53  30 Ноября 2017
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    Отчетности у врачей и учителей должно быть меньше — Медведев

    Москва, 30 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что в социальной сфере необходимо активнее внедрять электронную отчетность.

    Глава правительства подчеркнул, что у российских учителей и врачей масса времени уходит на заполнение различной бумажной документации, чаще всего связанной с отчетностью. Это отрицательно сказывается на качестве предоставляемых услуг, как образовательных, так и медицинских.

    В социальной сфере необходимо активно вводить электронную систему отчетности, это позволит больше времени уделять непосредственно работе, а не бумажной документации.

    Премьер-министр особо отметил актуальность создания электронных систем коммуникации между местными и центральными учреждениями здравоохранения, которая даст возможность местным врачам и пациентам получать высококвалифицированную консультацию от лучших специалистов.

    Отчетности у врачей и учителей должно быть меньше — Медведев

    Автор: Алексей Громов
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    #дмитрий медведев #учителя #врачи #электронная отчетность
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