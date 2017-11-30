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Первый аппарат по продаже криптовалюты появился на Кипре
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    Первый аппарат по продаже криптовалюты появился на Кипре

    12:31  30 Ноября 2017
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    Первый аппарат по продаже криптовалюты появился на Кипре

    Никосия, 30 ноября. В городе Лимасол на Кипре установили первый аппарат по продаже биткоинов. В среду такой «банкомат» представила кипрская финансовая компания Hello Group, сообщает Cyprus Mail.

    С помощью аппарата любой желающий сможет приобрести криптовалюту. Для этого нужно только просканировать QR-код своего электронного кошелька. Создатели машины утверждают, что купить биткоины таким способом будет легко, безопасно и выгодно: аппарат напрямую подключен к ведущим мировым биржам биткоина, поэтому предлагает лучшие «курсы» обмена криптовалюты.

    В настоящее время первый биткоиновый «банкомат» установлен в одном из кафе в центре города Лимасол.

    Напомним, как сообщало URA.RU, в субботу, 25 ноября, курс биткоина побил новый рекорд. Стоимость одного биткоина на электронной бирже Coindesk равнялась 8,7 тысяч долларов (508 тысяч рублей).

    Ранее в четверг сообщалось о том, что Сбербанк первым в России провел транзакцию по технологии блокчейн.

    Автор: Алексей Громов
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    #криптовалюта #кипр #биткоин
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