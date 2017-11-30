Первый аппарат по продаже криптовалюты появился на Кипре

Никосия, 30 ноября. В городе Лимасол на Кипре установили первый аппарат по продаже биткоинов. В среду такой «банкомат» представила кипрская финансовая компания Hello Group, сообщает Cyprus Mail.

С помощью аппарата любой желающий сможет приобрести криптовалюту. Для этого нужно только просканировать QR-код своего электронного кошелька. Создатели машины утверждают, что купить биткоины таким способом будет легко, безопасно и выгодно: аппарат напрямую подключен к ведущим мировым биржам биткоина, поэтому предлагает лучшие «курсы» обмена криптовалюты.

В настоящее время первый биткоиновый «банкомат» установлен в одном из кафе в центре города Лимасол.

Напомним, как сообщало URA.RU, в субботу, 25 ноября, курс биткоина побил новый рекорд. Стоимость одного биткоина на электронной бирже Coindesk равнялась 8,7 тысяч долларов (508 тысяч рублей).

Ранее в четверг сообщалось о том, что Сбербанк первым в России провел транзакцию по технологии блокчейн.