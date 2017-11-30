«От зубной пасты до автомобиля»: Медведев заявил, что будущее экономики в электронных метках

Москва, 30 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, в чем видит будущее российской экономики. По его мнению, оно — за электронными метками.

Об этом глава правительства высказал в интервью представителям каналов, анализируя состояние экономики России по итогам года. Медведев, говоря о влиянии санкций на экономику РФ, напомнил о создании в России собственной платежной системы.

«Полно всяких гавриков, которые нам вредят, — заметил премьер, отвечая на вопрос об ограничительных мерах против РФ, — Мы должны иметь свои чипы, свои карты. Чтобы все было на самом высоком уровне».

Отдельно он указал на важность реализации идеи прослеживаемости товаров и электронных мерок: «от зубной пасты до автомобиля».

Она же, по его словам, станет барьером для серых ввозов, помешает неуплате налогов.