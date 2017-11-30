«От зубной пасты до автомобиля»: Медведев заявил, что будущее экономики в электронных метках
Москва, 30 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, в чем видит будущее российской экономики. По его мнению, оно — за электронными метками.
Об этом глава правительства высказал в интервью представителям каналов, анализируя состояние экономики России по итогам года. Медведев, говоря о влиянии санкций на экономику РФ, напомнил о создании в России собственной платежной системы.
«Полно всяких гавриков, которые нам вредят, — заметил премьер, отвечая на вопрос об ограничительных мерах против РФ, — Мы должны иметь свои чипы, свои карты. Чтобы все было на самом высоком уровне».
Отдельно он указал на важность реализации идеи прослеживаемости товаров и электронных мерок: «от зубной пасты до автомобиля».
Она же, по его словам, станет барьером для серых ввозов, помешает неуплате налогов.
«Электронные метки – это будущее экономики. Никаких сомнений быть не может», — подчеркнул Медведев.