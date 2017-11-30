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Экономика
«От зубной пасты до автомобиля»: Медведев заявил, что будущее экономики в электронных метках
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    «От зубной пасты до автомобиля»: Медведев заявил, что будущее экономики в электронных метках

    12:28  30 Ноября 2017  /обновлено: 12:39  30 Ноября 2017
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    «От зубной пасты до автомобиля»: Медведев заявил, что будущее экономики в электронных метках

    Москва, 30 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, в чем видит будущее российской экономики. По его мнению, оно — за электронными метками. 

    Об этом глава правительства высказал в интервью представителям каналов, анализируя состояние экономики России по итогам года. Медведев, говоря о влиянии санкций на экономику РФ, напомнил о создании в России собственной платежной системы.  

    «Полно всяких гавриков, которые нам вредят, — заметил премьер, отвечая на вопрос об ограничительных мерах против РФ, — Мы должны иметь свои чипы, свои карты. Чтобы все было на самом высоком уровне».

    Отдельно он указал на важность реализации идеи прослеживаемости товаров и электронных мерок: «от зубной пасты до автомобиля».

    Она же,  по его словам, станет барьером для серых ввозов, помешает неуплате налогов. 

    «Электронные метки – это будущее экономики. Никаких сомнений быть не может»,  — подчеркнул Медведев.

    Автор: Алексей Громов
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    #медведев #экономика #электронные метки
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