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Медведев призвал отказаться от долевого строительства в пользу «нормальной» ипотеки
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    Медведев призвал отказаться от долевого строительства в пользу «нормальной» ипотеки

    12:44  30 Ноября 2017
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    Медведев призвал отказаться от долевого строительства в пользу «нормальной» ипотеки

    Москва, 30 ноября. Глава правительства России Дмитрий Медведев в рамках встречи с представителями российских телеканалов рассказал о том, как Кабмин намерен решить проблему обманутых дольщиков. 

    «Определенные решения по этому вопросу приняты, но на этом мы не остановимся. Проблемы дольщиков можно разделить на две части. Во-первых, необходимо не допускать манипулировать деньгами дольщиков. Также надо помочь тем, кто попал в эту ситуацию. Это штучная работа, которую ведут регионы при поддержке федерального правительства. Где-то этих дольщиков мало, где-то — больше. Я тоже получаю много обращений по данной проблеме в социальных сетях. Мы стараемся указывать регионам, на что надо обращать внимание. Надо действующие договоры завершить, закрыть всю проблему», — подчеркнул он. 

    Кроме того Медведев отметил, что «в будущем надо отказаться от договоров долевого строительства в пользу нормальной цивилизованной ипотеки». 

    Автор: Дана Балан
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    #россия #медведев #ипотека #экономика #дольщики
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