Медведев призвал отказаться от долевого строительства в пользу «нормальной» ипотеки

Москва, 30 ноября. Глава правительства России Дмитрий Медведев в рамках встречи с представителями российских телеканалов рассказал о том, как Кабмин намерен решить проблему обманутых дольщиков.

«Определенные решения по этому вопросу приняты, но на этом мы не остановимся. Проблемы дольщиков можно разделить на две части. Во-первых, необходимо не допускать манипулировать деньгами дольщиков. Также надо помочь тем, кто попал в эту ситуацию. Это штучная работа, которую ведут регионы при поддержке федерального правительства. Где-то этих дольщиков мало, где-то — больше. Я тоже получаю много обращений по данной проблеме в социальных сетях. Мы стараемся указывать регионам, на что надо обращать внимание. Надо действующие договоры завершить, закрыть всю проблему», — подчеркнул он.