НКО — русское изобретение, а не «иностранные агенты». Колонка Геннадия Онищенко

На прошлой неделе в Госдуме в рамках правительственного часа парламентарии обсудили меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). О деятельности российских НКО депутатов проинформировал министр юстиции Александр Коновалов. Своим видением того, почему социально ориентированные НКО так важны для развития гражданского общества, с читателями Федерального агентства новостей поделился в своей авторской колонке первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Социально ориентированные НКО — это русское изобретение, а не «иностранные агенты». Колонка Геннадия Онищенко

НКО — это не дань моде

Мы с вами вновь возвращаемся к вопросам, связанным с деятельностью некоммерческих организаций, прежде всего социально ориентированных. Мы уже обсуждали проблемы, связанные с защитой прав потребителей. Мы обсуждали вопросы, связанные с распространением ВИЧ/СПИД, где некоммерческие организации играют самостоятельную роль в вопросах защиты населения. В первом случае речь идет о защите прав потребителей, коими являются все наши граждане. Во втором — это защита ВИЧ-инфицированных, их прав, смягчение вопросов, связанных со стигматизацией и дискриминацией, оказание им психологической помощи, особенно в период, когда у человека только выявляется ВИЧ-инфекция, и он остается один на один с этой проблемой. В этой области осуществляется ряд программ, которые доверены российским НКО.

О некоммерческих организациях мы также говорим применительно к профессиональным сообществам, в частности, недавно мы с вами обсуждали съезд гигиенистов и эпидемиологов.

Сегодня НКО — это не дань какой-то моде. Это потребность, которая на сегодняшний день существует в обществе. Обществе, в котором где без активного участия граждан нельзя решить ни один вопрос, особенно в социальной сфере.

При обсуждении в Госдуме этого вопроса мы заслушали доклад министра юстиции Александра Коновалова. Именно Минюст администрирует закон об НКО, регистрирует эти организации, обеспечивая их продвижение в общественном пространстве и, конечно, контролируя соблюдение ими требований, которые предъявляются в соответствии с российским законодательством.

НКО не должны быть орудием Запада в нашей стране

Должен отметить, что это обсуждение вселило в меня достаточно большой оптимизм. А у меня сегодня есть право давать личные оценки относительно этой области, потому что на протяжении всей своей профессиональной деятельности я наблюдал за процессом появления в России некоммерческих организаций. Я прекрасно помню наши первые шаги в этой области, когда мы — представители власти и некоммерческие организации — с опаской смотрели друг на друга и подозревали друг в друге не партнеров, а соперников.

Мы пережили период, когда в нашем общественном пространстве, особенно в сфере здравоохранения, доминировали только общественные организации, которые находились на полном финансировании из-за рубежа.

Мы пережили период, когда неправительственные организации были площадкой, где решались вопросы по дестабилизации политической ситуации в нашей стране, когда многие НКО занимались созданием обстановки конфронтации с действующей российской властью.

Мы пережили различные непростые стадии обсуждения законов, которые принимались в этой области.

И, конечно, на всех этих этапах было понимание, что такие организации нам нужны. Существование НКО — это веление времени, это законная сфера, где может быть реализована энергия наших социально активных граждан в форме участия в социальной, политической, профессиональной сфере.

Сегодня в России 150 тысяч социально-ориентированных НКО

По истечении текущего 2017 года нам сообщили данные государственной статистики, касающиеся НКО. И сегодня мы знаем, например, что в нашей стране уже зарегистрированы почти 150 тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций, в которых работают более 700 тысяч человек — это только те, кто непосредственно занят в этих организациях. А охват населения, которое эти НКО обеспечивают своей помощью, как говорится, окормляют, исчисляется десятками миллионов человек.

Конечно, такого рода организации действуют преимущественно в регионах, где идет активная социальная жизнь, где бурно развиваются экономика, политика, культура — это прежде всего Центральный и Приволжский федеральные округа.

При этом нужно учитывать разнообразие нашей страны, огромную палитру культур и семейных укладов, поэтому, как и следовало ожидать, пока наименьшее количество НКО зарегистрировано в нашем Северо-Кавказском федеральном округе.

НКО — в помощь здравоохранению

Говоря об НКО, следует обратить внимание на самый главный, принципиальный вопрос, который пока еще полностью не решен — это финансирование этих организаций.

Я уже говорил, что раньше была действительно серьезная проблема, когда все некоммерческие организации, которые действовали в нашей стране, например, на сегменте профилактики ВИЧ/СПИД, находились полностью на иностранном финансировании.

Сегодня ситуация принципиально иная. В ходе заседания были озвучены цифры, характеризующие поддержку этих организаций из федерального бюджета. Только в 2016 году эта поддержка составила более 11 млрд рублей. А в недавно принятом бюджете на 2018 — 2020 год на эти цели было заложено более 16 млрд рублей. Это, я вам скажу, финансирование в общем-то среднего федерального агентства, если судить по объему финансовых средств, выделяемых на поддержку НКО из бюджета.

Сегодня социально ориентированные неправительственные организации работают на самых актуальных направлениях. Это социальная поддержка граждан. Это развитие образования и здравоохранения. Это создание доступной среды. Это сегмент обеспечения правопорядка и противодействия преступности. Об этом кстати тоже много говорилось — сегодня в нашей стране успешно работают неправительственные организации, в которых граждане, прежде всего молодое социально активное население, участвуют в поддержании правопорядка.

Ну и, конечно, одно из самых традиционных направлений деятельности НКО, с которого все начиналось, это поддержка физической культуры и спорта.

Национальная политика

На мой взгляд, самый чувствительный сегмент, на который нужно обратить внимание неправительственным организациям, — это помощь государству в реализация программ национальной политики. Это важнейший сегмент в такой многонациональной стране, которой является Российская Федерация, и это направление остается очень важным. Здесь нужна именно та работа НКО, которую не сделает ни одна государственная организация, ни одна религиозная конфессия. Тут нужна именно активность гражданского населения.

Конечно, говоря об этом, обсуждая подробно принципы финансирования этой работы, надо понимать, что нужно развивать законодательно в этой области, которое пока принято только в базовом варианте. Но жизнь постоянно диктует новые условия, и эти вопросы должны постоянно быть под пристальным вниманием Государственной думы.

Медицинские НКО — российское изобретение

Если говорить о медицинской составляющей деятельности неправительственных организаций, то здесь будет уместно обратиться к нашей российской истории.

Мы знаем, что 2017 год является годом столетия Великой революции — так теперь наша академическая историческая наука трактует процессы, которые начались в феврале 1917-го, а завершились в 1922 году, когда был создан Советский Союз.

Так вот, до этой Великой революции, в то время, когда Россия еще жила в условиях самодержавия, гражданское общество играло огромную роль.

Нужно отметить, что в царский период в стране не было министерства здравоохранения. Хотя Николай II и подписал указ о создании министерства «сбережения народного здравия» и даже назначил министром одного из лейб-медиков двора, но дальше указа дело не пошло — министерство так и не было создано.

Отмечу, главным противником создания такого министерства была, как сейчас бы сказали, неправительственная организация, которая называлась «Пироговское общество».

«Пироговское общество», которое также называлось «Хирургическое общество Пирогова» или «Общество русских врачей в память Н. И. Пирогова» — это одно из самых авторитетных в Российской империи добровольных негосударственных объединений медиков всех специальностей, которое в обновленной форме существует и сейчас.

А до революции Пироговское врачебно-медицинское общество играло огромную роль не только в вопросах организации здравоохранения, медицинской этики и т.д., но и в политической жизни страны.

Уже после революции — в 1918 году — когда глава советского государства Владимир Ульянов (Ленин) пописывал постановление Совета народных комиссаров о создании наркомата здравоохранения (я это знаю по достоверным историческим источникам), он сказал — я, так и быть, подписываю этот указ, но при условии, что вы ликвидируете Пироговское общество в России.

Это было не случайно, потому что даже после революции эта общественная организация, которую мы сегодня бы назвали НКО, играла огромную роль в политической жизни страны и — следовательно — могла влиять на отношение российского народа к новой власти, которая пришла в октябре 1917 года.

Кроме Пироговского общества в России на регулярной основе заседали так называемые Съезды врачей (Пироговские съезды), которые проходили под патронажем все того же «Общества русских врачей в память Н. И. Пирогова». В частности, эти съезды формулировали задачи, которые были потом заложены в положения о наркомате здравоохранения. Именно эти съезды еще до революции определили профилактическую направленность российского здравоохранения, что было успешно использовано в здравоохранении советского периода. В советском здравоохранении делалась ставка на профилактику заболеваний, на их раннее выявление и принятие профилактических мер. Следовательно, во главу угла действительно было поставлено «сбережение народного здравия», меры, которые были призваны предотвратить заболевание, а затем уже врачевание.

Именно сбережение народного здравия, а потом уже врачевание — это основополагающие принципы здравоохранения, которыми руководствуется в том числе и современная российская медицина. И нужно не забывать, что эти принципы исповедовалось еще нашим великим реформатором, великим ученым, великим организатором — Михаилом Ломоносовым.

И вот, пронеся через века эту направленность, формируя и уточняя новые принципы, применяя их к тому периоду истории нашего государства, врачебные съезды формулировали все эти задачи. Формулировали в виде требований к власти. Формулировали в виде корпоративной этики, корпоративного устава, корпоративной направленности как в вопросах подготовки медицинских кадров, так и в вопросах, связанных с определением целей и задач профилактики инфекционных заболеваний, заболеваний, связанных с развитием промышленности. Эти съезды занимались вопросами нормирования тяжести труда, продолжительности рабочего дня и т.д.

И все это делало именно российское гражданское общество. Правда, мы это, кажется, забыли, и порой можно подумать, что для нас наша великая история — не указ. И сейчас мы с восторгом и придыханием рассказываем, что, например, на североамериканском континенте врачебное сообщество играет огромную роль в вопросах допуска к профессии, в вопросах, связанных с корпоративной оценкой профессиональных и этических качество того или иного врача, и т.д. А на самом деле все это когда-то было ими заимствовано в российском здравоохранении.

Задачи завтрашнего дня

Наша задача сегодня — сделать необходимые выводы, отталкиваясь в том числе и от прозвучавшего в отчете министра юстиции обобщения практики НКО за последнее десятилетние. А делая выводы, нужно возвращать то, что накоплено нашей историей, развивать это через законы, через финансирование, через пропаганду этой работы, через создание полноценных обществ, в том числе сообществ врачей.

А такие врачебные общества у нас продолжают работать. Им просто надо давать новую законодательную основу. Это особенно важно в условиях, когда здравоохранение разбросано по многим министерствам и ведомствам, когда быстро растет и развиваются сегмент частной медицины, когда компетенция Минздрава, к сожалению, сужается, поскольку сегодня врачи есть во многих ведомствах.

А главное — сегодня особенно бурно развивается частное здравоохранение, растет роль некоммерческих медицинских организаций, все больше возрастает роль обществ врачей по разным направлениям как профилактической, так и лечебной медицины.

И эти общества должны выполнять не только совещательную роль, но и роль гражданских сообществ, работающих в социальной сфере, которые, в том числе, принимают решения, влияющие на политику государства. Пока государство в основном делегировало эти функции министерству здравоохранения и министерству образования, как отвечающим за медицину и политику подготовки в том числе врачей.

Но именно негосударственным сообществам должно быть доверено определять внутрикорпоративные правила, корпоративную этику, мониторинг ее соблюдения и т.д. Именно такие профессиональные сообщества должны иметь право принимать юридически значимые решения, потому что суд корпоративного сообщества иногда бывает более эффективным и более правильным, чем решения официальных инстанций. Эти негосударственные профессиональные сообщества могут и должны работать вместе с государством на всех значимых резонансных направлениях.

Так что обсуждение всех этих вопросов в Госдуме дало хорошую почву для размышлений в преддверии нового политического цикла, старт которого нам предстоит увидеть в начале 2018 года.