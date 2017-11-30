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Политика
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Россия
Минздрав Пензы предложил законодательно ограничить работу соляриев
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    Минздрав Пензы предложил законодательно ограничить работу соляриев

    12:27  30 Ноября 2017
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    Минздрав Пензы предложил законодательно ограничить работу соляриев

    Саратов, 30 ноября. Министерство здравоохранения Пензенской области предложило на законодательном уровне ограничить услуги соляриев в регионе.

    Как сообщила пресс-служба ведомства, в регионе обеспокоены ростом количества новых случаев рака кожи (+6,4% в 2017 году). В связи с этим министерство приняло решение выступить с законодательной инициативой об ограничении в регионе услуг с использованием соляриев. Первым шагом станет размещение в салонах красоты информационных плакатов о вреде соляриев.

    В ведомстве добавили, что предвидят трудности в реализации данной инициативы, так как солярии не относятся ни к медицинским, ни к косметологическим услугам и не проходят процедуру лицензирования.

    Как ранее писало «URA.RU», ученые из Норвегии определили, что посещение солярия может спровоцировать возникновение онкологии.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #пермь #онкология #солярий
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