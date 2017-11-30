Минздрав Пензы предложил законодательно ограничить работу соляриев

Саратов, 30 ноября. Министерство здравоохранения Пензенской области предложило на законодательном уровне ограничить услуги соляриев в регионе.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в регионе обеспокоены ростом количества новых случаев рака кожи (+6,4% в 2017 году). В связи с этим министерство приняло решение выступить с законодательной инициативой об ограничении в регионе услуг с использованием соляриев. Первым шагом станет размещение в салонах красоты информационных плакатов о вреде соляриев.

В ведомстве добавили, что предвидят трудности в реализации данной инициативы, так как солярии не относятся ни к медицинским, ни к косметологическим услугам и не проходят процедуру лицензирования.

Как ранее писало «URA.RU», ученые из Норвегии определили, что посещение солярия может спровоцировать возникновение онкологии.