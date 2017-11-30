Медведев: Плоская шкала НДФЛ оказалась удачной для нашей страны

Москва, 30 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на вопрос журналиста о будущем изменении НДФЛ в стране.

«Мы пообещали, что в течение периода не будет меняться основа налоговой системы. И мы это выполнили», — заявил Медведев.

Российский премьер отметил, что система налогообложения сложна, но в целом все ставки сохранились.

«Могу сказать, что плоская шкала НДФЛ оказалась очень удачной для нашей страны. Налоги не боятся платить богатые и бедные люди», — подчеркнул глава правительства.

Он также не исключил, что в будущем системы НДФЛ может измениться. Большинство стран с развитой экономикой имеет более сложную шкалу экономики, отметил премьер.