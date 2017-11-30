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Медведев: Плоская шкала НДФЛ оказалась удачной для нашей страны
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    Медведев: Плоская шкала НДФЛ оказалась удачной для нашей страны

    12:32  30 Ноября 2017  /обновлено: 12:37  30 Ноября 2017
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    Медведев: Плоская шкала НДФЛ оказалась удачной для нашей страны

    Москва, 30 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на вопрос журналиста о будущем изменении НДФЛ в стране.

    «Мы пообещали, что в течение периода не будет меняться основа налоговой системы. И мы это выполнили», — заявил Медведев.

    Российский премьер отметил, что система налогообложения сложна, но в целом все ставки сохранились.

    «Могу сказать, что плоская шкала НДФЛ оказалась очень удачной для нашей страны. Налоги не боятся платить богатые и бедные люди», — подчеркнул глава правительства.

    Он также не исключил, что в будущем системы НДФЛ может измениться. Большинство стран с развитой экономикой имеет более сложную шкалу экономики, отметил премьер.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #медведев #ндфл
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