Медведев предостерег от «абстрактных призывов» в борьбе с бедностью

Москва, 30 ноября. В настоящее время российское правительство сосредоточено на внедрении системы адресной помощи бедным в России. Премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что борьба с бедностью в России является «системной, конкретной работой», которая направлена на отдельные группы населения.

Как отметил Медведев на передаче «Разговор с Дмитрием Медведевым», система распределения пособий в России «не вполне справедлива — она размазывает всю помощь тонким слоем» и одинаковую помощь получают и те, у кого есть относительно неплохие доходы, и те, у кого доходов практически нет.

«Главное в системной работе, — подчеркнул Медведев, — это идея адресности: взять на учет любого человека, который нуждается в поддержке — пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи — по этим категориям принимаются решения».

Медведев назвал основные шаги: в случае с пенсионерами это увеличение пенсий, и правительство решает задачу индексирования пенсии выше инфляции. Проводятся также программы поддержки для инвалидов — программы социальной и медицинской реабилитации, которые носят в России конкретный характер. А кроме того, предпринимаются меры для поддержки семей с детьми.