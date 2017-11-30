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Политика
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Россия
Медведев предостерег от «абстрактных призывов» в борьбе с бедностью
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    Медведев предостерег от «абстрактных призывов» в борьбе с бедностью

    12:28  30 Ноября 2017
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    Медведев предостерег от «абстрактных призывов» в борьбе с бедностью

    Москва, 30 ноября. В настоящее время российское правительство сосредоточено на внедрении системы адресной помощи бедным в России. Премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что борьба с бедностью в России является «системной, конкретной работой», которая направлена на отдельные группы населения.

    Как отметил Медведев на передаче «Разговор с Дмитрием Медведевым», система распределения пособий в России «не вполне справедлива — она размазывает всю помощь тонким слоем» и одинаковую помощь получают и те, у кого есть относительно неплохие доходы, и те, у кого доходов практически нет.

    «Главное в системной работе, — подчеркнул Медведев, — это идея адресности: взять на учет любого человека, который нуждается в поддержке — пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи — по этим категориям принимаются решения».

    Медведев назвал основные шаги: в случае с пенсионерами это увеличение пенсий, и правительство решает задачу индексирования пенсии выше инфляции. Проводятся также программы поддержки для инвалидов — программы социальной и медицинской реабилитации, которые носят в России конкретный характер. А кроме того, предпринимаются меры для поддержки семей с детьми.

    «Поддержка семей с детьми — ключевая задача, это наше будущее», — подчеркнул Медведев.

    Автор: Валентин Меликов
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