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Медведев признал несовершенство законодательства РФ в творческой сфере
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    Медведев признал несовершенство законодательства РФ в творческой сфере

    12:51  30 Ноября 2017  /обновлено: 13:01  30 Ноября 2017
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    Медведев признал несовершенство законодательства РФ в творческой сфере

    Москва, 30 ноября. Российское законодательство несовершенно по отношению к театрам, компаниям кинопроизводства и другим организациям творческой сферы, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

    Журналисты обратили внимание Медведева на резонансное дело против «Седьмой студии». Многие представители творческой сферы выступили в защиту режиссера Кирилла Серебренникова, отметив, что предъявленные ему претензии можно перенести на любой театр.

    «Представители творческих профессий правы, что законодательство несовершенно к театру, кинопроизводству и другим творческим профессиям», — констатировал Медведев.

    Премьер-министр отметил, что перемены в России не так быстры, как хотелось бы. По его словам, все связано с контролем госуслуг и госзакупок, которые в творческой деятельности происходят иначе, чем в других. Медведев добавил, что в ряде случаев правительство идет навстречу.

    Медведев признал, что в законодательстве в сфере творческих профессий должны быть гибкие критерии, однако необходимо знать предел. Глава кабмина отметил, что работники культурной сферы должны точно отражать свои шаги в бухгалтерии, «следовать существующим правилам».

    «Движение должно быть встречным», — констатировал он.

    Медведев признал несовершенство законодательства РФ в творческой сфере

    Государство, по его мнению, должно создать более лояльные законотворческие рамки для творческой деятельности, а работники культурыдолжны максимально следить за тем, что происходит в процессе.

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #медведев #кино #законодательство #театры #творческие профессии
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