Медведев признал несовершенство законодательства РФ в творческой сфере

Москва, 30 ноября. Российское законодательство несовершенно по отношению к театрам, компаниям кинопроизводства и другим организациям творческой сферы, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Журналисты обратили внимание Медведева на резонансное дело против «Седьмой студии». Многие представители творческой сферы выступили в защиту режиссера Кирилла Серебренникова, отметив, что предъявленные ему претензии можно перенести на любой театр.

«Представители творческих профессий правы, что законодательство несовершенно к театру, кинопроизводству и другим творческим профессиям», — констатировал Медведев.

Премьер-министр отметил, что перемены в России не так быстры, как хотелось бы. По его словам, все связано с контролем госуслуг и госзакупок, которые в творческой деятельности происходят иначе, чем в других. Медведев добавил, что в ряде случаев правительство идет навстречу.

Медведев признал, что в законодательстве в сфере творческих профессий должны быть гибкие критерии, однако необходимо знать предел. Глава кабмина отметил, что работники культурной сферы должны точно отражать свои шаги в бухгалтерии, «следовать существующим правилам».

«Движение должно быть встречным», — констатировал он.

Государство, по его мнению, должно создать более лояльные законотворческие рамки для творческой деятельности, а работники культурыдолжны максимально следить за тем, что происходит в процессе.