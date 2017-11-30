Медведев рассказал о развитии станкостроения и микроэлектроники в России

Москва, 30 ноября. Глава российского правительства Дмитрий Медведев рассказал о том, как в стране развиваются сложные отрасли — станкостроение и микроэлектроника.

Медведев напомнил, что совсем недавно в России покупали 87% станков по экспорту. Сейчас их уже около 70%.

Развитие микроэлектроники связано с развитием текущей ситуации. Сейчас часть важных технологий находится под санкциями, напомнил премьер.

«Мы должны развиваться и использовать технологии в быту», — отметил премьер.

Медведев считает, что в России должны быть собственные чипы и карты. Начало изменениям было положено в проекте карт «Мир».