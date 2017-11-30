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Россия
Поддержка многодетных семей является приоритетом для правительства — Медведев
Технологии
Медведев рассказал о развитии станкостроения и микроэлектроники в России
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    Медведев рассказал о развитии станкостроения и микроэлектроники в России

    12:18  30 Ноября 2017  /обновлено: 12:23  30 Ноября 2017
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    Медведев рассказал о развитии станкостроения и микроэлектроники в России

    Москва, 30 ноября. Глава российского правительства Дмитрий Медведев рассказал о том, как в стране развиваются сложные отрасли — станкостроение и микроэлектроника.

    Медведев напомнил, что совсем недавно в России покупали 87% станков по экспорту. Сейчас их уже около 70%.

    Развитие микроэлектроники связано с развитием текущей ситуации. Сейчас часть важных технологий находится под санкциями, напомнил премьер.

    «Мы должны развиваться и использовать технологии в быту», — отметил премьер.

    Медведев считает, что в России должны быть собственные чипы и карты. Начало изменениям было положено в проекте карт «Мир».

    Автор: Алексей Громов
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