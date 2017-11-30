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Россия
Поддержка многодетных семей является приоритетом для правительства — Медведев
Экономика
Медведев назвал бедность «одной из кричащих проблем российской экономики»
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    Медведев назвал бедность «одной из кричащих проблем российской экономики»

    12:24  30 Ноября 2017
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    Медведев назвал бедность «одной из кричащих проблем российской экономики»

    Москва, 30 ноября. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал о проблеме бедности в экономической сфере РФ. Об этом он рассказал в четверг в ходе встречи с представителями российских телеканалов. 

    «Бедность — это одна из кричащих проблем нашей экономики. Естественно, сама бедность — оборотная сторона недоразвитости экономики. Важно, чтобы мы предпринимали реальные шаги по борьбе с бедностью. Конечно, число бедных и работающих граждан уменьшилось, 10 лет назад таких граждан было намного больше...», — подчеркнул Медведев.

     

     

      

     

     

    Автор: Дана Балан
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    #россия #медведев #экономика #деньги #бедность
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