Медведев назвал бедность «одной из кричащих проблем российской экономики»

Москва, 30 ноября. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал о проблеме бедности в экономической сфере РФ. Об этом он рассказал в четверг в ходе встречи с представителями российских телеканалов.

«Бедность — это одна из кричащих проблем нашей экономики. Естественно, сама бедность — оборотная сторона недоразвитости экономики. Важно, чтобы мы предпринимали реальные шаги по борьбе с бедностью. Конечно, число бедных и работающих граждан уменьшилось, 10 лет назад таких граждан было намного больше...», — подчеркнул Медведев.