Сегодня в Сети: Киев «душит зависть» из-за Крымского моста, смерть генерала Пральяка

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Аксенов ответил на призывы «немедленно прекратить» строительство моста в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на призывы украинских властей остановить строительство Керченского моста. Российский политический деятель считает, что украинских чиновников «душит зависть», поэтому они регулярно позволяют себе различные выпады. Также Аксенов напомнил, что Крым после завершения строительства получит неоспоримые преимущества.

Пользователи Рунета пристально следят за этой полемикой.

«Наш Керченский мост заставил Украину биться в истерике», — написал Юрий Бакулин.

Наш Керченский мост заставил Украину биться в истерике https://t.co/HwAR3FP7JE — Юрий Бакулин (@Yuriy_Bakulin) 30 ноября 2017 г.

«Ну вот пока они ждут, США им уже внушают, что Крымский мост мешает Украине. Со временем они начнут говорить, что не так уж и плохо, в принципе, на Украине. Речь-то об этом. Так и до мазанок не далеко. Вышиванки и шаровары уже носят», — заметил пользователь с никнеймом Капитан Очевидность.

Ну вот пока они ждут им уже внушают, что Крымский мост мешает, Со временем они начнут говорить, что не так уж и плохо в принципе на украине. Речь то об этом. Так и до мазанок не далеко. Вышыванки и шаравары уже носят. — Капитан Очевидность (@justice_dnr) 30 ноября 2017 г.

«Что, в украинских портах настолько интенсивный грузопоток? Чем торгуют, что завозят? Может, налажена торговля на подводных лодках? Так вроде она у них одна, да и та приварена к пирсу, чтобы не утонула! Так чему мешает мост?» — вопрошает див.

А что в украинских портах настолько интенсивный грузопоток ?Чем торгуют,что завозят?????Может налажена торговля на подводных лодках?Так вроде у них одна и та приварена к пирсу,что бы не утонула!Тук чему мешает мост? — див (@idrach8585) 30 ноября 2017 г.

«Раздутое эго украинцев не проходит под арками Керченского моста, поэтому они считают, что мост следует снести», — пошутил Alexander Khrobostov.

Раздутое ЭГО Украинцев не проходит под Арками Керченского Моста, по этому мост следует снести — Alexander Khrobostov (@Metaxer) 30 ноября 2017 г.

«Это все голословные обвинения. Где экономические выкладки, что именно Керченский мост повинен [в снижении грузопотока]. Может, причина в действиях нынешних киевских властей», — заметил Серхио.

Это всё голословные обвинения. Где экономические выкладки что именно Керченкий мост повинен. Может всё таки действия НЫНЕШНИХ киевских властей причина. — Серхио (@militari1979) 30 ноября 2017 г.

«Строить мост ради одного полуострова» — этим и определяется суть отношения к гражданам страны, с той и другой стороны», — прокомментировала Неонила.

"Строить мост ради одного полуострова" - этим и определяется суть отношения к гражданам страны, с той и другой стороны. — Неонила (@VU5NTP0TFwXVNpH) 30 ноября 2017 г.

Скончался хорватский генерал Слободан Пральяк

Накануне на заседании суда Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге хорватский генерал Слободан Пральяк выпил неизвестную жидкость после того, как судебная инстанция оставила в силе приговор, вынесенный еще в 2013 году.Тогда Пральяка осудили на 20 лет. После этого заседание было в экстренном порядке прекращено, а мужчина госпитализирован. Позже он скончался в больнице. Пральяк отрицал все предъявленные ему обвинения и считал приговор несправедливым.

«Жду! Пройдут годы, но преступления Гаагского трибунала по событиям в Югославии мы не забудем никогда. Настанет день, и судей призовут к ответу за всех несправедливо осужденных и погибших в гаагских застенках», — написала Alina Komarek.

«Хорватский генерал Пральяк умер. Ему было отказано в пересмотре приговора по бывшей Югославии. Пузырек он опустошил с фразой: «Я не военный преступник!» Кто в Гааге ответит за доведение до самоубийства?» — задается вопросом Петр Саврасов.

Власти США не дают российским дипломатам посещать дипсобственность

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о том, что американские власти препятствуют посещению объектов дипсобственности РФ, которые ранее были заблокированы. По словам Антонова, российские дипломаты не могут попасть внутрь, несмотря на многочисленные обращения в американское внешнеполитическое ведомство.

Пользователи горячо обсуждают эту новость и предлагают российским властям принять ответные меры.

«США отвечают отказом на все просьбы посетить захваченную дипсобственность РФ. Ответьте США зеркально, заберите у них дипсобственность и прикройте все паразитирующие фонды в России, зашевелятся быстро, а то привыкли нарушить международные законы», — возмутился Александр Молчанов.

США отвечают отказом на все просьбы посетить захваченную дипсобственность РФ http:зеркально ответьте сша, заберите у них дипсобственность и прикройте все паразитирующие фонды в России, зашевелятся быстро, а то привыкли без ответа вытворять и нарушать мировые законы — Александр Молчанов (@s555a1) 30 ноября 2017 г.

«Забрать у США дипсобственность в Москве!» — призвал Arsen.