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Политика
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#Соцсети
Сегодня в Сети: Киев «душит зависть» из-за Крымского моста, смерть генерала Пральяка
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    Сегодня в Сети: Киев «душит зависть» из-за Крымского моста, смерть генерала Пральяка

    13:27  30 Ноября 2017
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    Сегодня в Сети: Аксенов ответил на призыв остановить строительство моста, смерть генерала Пральяка

    Федеральное агентство новостей представляет свежую подборку последних трендов соцсетей.

    Аксенов ответил на призывы «немедленно прекратить» строительство моста в Крым

    Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на призывы украинских властей остановить строительство Керченского моста. Российский политический деятель считает, что украинских чиновников «душит зависть», поэтому они регулярно позволяют себе различные выпады. Также Аксенов напомнил, что Крым после завершения строительства получит неоспоримые преимущества.

    Пользователи Рунета пристально следят за этой полемикой.

    «Наш Керченский мост заставил Украину биться в истерике», — написал Юрий Бакулин.

    «Ну вот пока они ждут, США им уже внушают, что Крымский мост мешает Украине. Со временем они начнут говорить, что не так уж и плохо, в принципе, на Украине. Речь-то об этом. Так и до мазанок не далеко. Вышиванки и шаровары уже носят», — заметил пользователь с никнеймом Капитан Очевидность.

    «Что, в украинских портах настолько интенсивный грузопоток? Чем торгуют, что завозят? Может, налажена торговля на подводных лодках? Так вроде она у них одна, да и та приварена к пирсу, чтобы не утонула! Так чему мешает мост?» — вопрошает див.

    «Раздутое эго украинцев не проходит под арками Керченского моста, поэтому они считают, что мост следует снести», — пошутил Alexander Khrobostov.

    «Это все голословные обвинения. Где экономические выкладки, что именно Керченский мост повинен [в снижении грузопотока]. Может, причина в действиях нынешних киевских властей», — заметил Серхио.

    «Строить мост ради одного полуострова» — этим и определяется суть отношения к гражданам страны, с той и другой стороны», — прокомментировала Неонила.

    Скончался хорватский генерал Слободан Пральяк

    Накануне на заседании суда Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге хорватский генерал Слободан Пральяк выпил неизвестную жидкость после того, как судебная инстанция оставила в силе приговор, вынесенный еще в 2013 году.Тогда Пральяка осудили на 20 лет. После этого заседание было в экстренном порядке прекращено, а мужчина госпитализирован. Позже он скончался в больнице. Пральяк отрицал все предъявленные ему обвинения и считал приговор несправедливым.

    «Жду! Пройдут годы, но преступления Гаагского трибунала по событиям в Югославии мы не забудем никогда. Настанет день, и судей призовут к ответу за всех несправедливо осужденных и погибших в гаагских застенках», — написала Alina Komarek.

    «Хорватский генерал Пральяк умер. Ему было отказано в пересмотре приговора по бывшей Югославии. Пузырек он опустошил с фразой: «Я не военный преступник!» Кто в Гааге ответит за доведение до самоубийства?» — задается вопросом Петр Саврасов.

    Власти США не дают российским дипломатам посещать дипсобственность

    Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о том, что американские власти препятствуют посещению объектов дипсобственности РФ, которые ранее были заблокированы. По словам Антонова, российские дипломаты не могут попасть внутрь, несмотря на многочисленные обращения в американское внешнеполитическое ведомство.

    Пользователи горячо обсуждают эту новость и предлагают российским властям принять ответные меры.

    «США отвечают отказом на все просьбы посетить захваченную дипсобственность РФ. Ответьте США зеркально, заберите у них дипсобственность и прикройте все паразитирующие фонды в России, зашевелятся быстро, а то привыкли нарушить международные законы», — возмутился Александр Молчанов.

    «Забрать у США дипсобственность в Москве!» — призвал Arsen.

    Автор: Михаил Блинов
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