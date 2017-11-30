Медведев прокомментировал дело Серебренникова

Москва, 30 ноября. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев назвал резонансным дело режиссера Кирилла Серебренникова.

Говоря на данную тему, Медведев отметил, что ему пока сложно комментировать сложившуюся ситуацию с Серебренниковым, потому как в настоящее время еще ведется следствие.

«Дело очень резонансное, комментировать подобного рода вещи — неблагодарная история, — отметил председатель российского правительства. — Надо разобраться точно, где там возможные нарушения, а где необходимость принятия оперативных решений, которые не выходят за рамки закона».

Медведев выразил надежду, что следственные и судебные структуры смогут с этим разобраться.

Напомним, художественного руководителя «Гоголь-центра» обвиняют в хищении денежных средств, выделенных из государственного бюджета на реализацию проекта «Платформа».