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Россия
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Медведев рассказал, как будут проиндексированы пенсии в 2018 году
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    Медведев рассказал, как будут проиндексированы пенсии в 2018 году

    12:35  30 Ноября 2017
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    Медведев рассказал, как будут проиндексированы пенсии в 2018 году

    Москва, 30 ноября. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что в следующем году пенсии будут проиндексированы. 

    «Мы исходим из необходимости выплатить пенсии и проиндексировать их в следующем году, — отметил премьер. — Даже не в феврале, а в январе месяце. И эта индексация будет явно выше, чем инфляция».

    Как отметил Медведев, индексация уже запланирована и на нее выделены деньги.

    «Она будет 3,7%, — сказал глава кабмина. — Это означает, что мы вернулись к нормальному состоянию, когда индексация происходит на размер инфляции или выше этого размера».

    Напомним, ранее пенсионный фонд России напомнил, что на сегодняшний день граждане России могут дополнительно увеличить размер пенсионной выплаты, если обратятся за ее назначением позже того срока, когда это право у них появится.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #медведев
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