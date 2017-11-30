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Экономика
«От зубной пасты до автомобиля»: Медведев заявил, что будущее экономики в электронных метках
Общество
Медведев: Экономика РФ вошла в стадию роста
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    Медведев: Экономика РФ вошла в стадию роста

    12:03  30 Ноября 2017  /обновлено: 12:08  30 Ноября 2017
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    Медведев: Экономика РФ вошла в стадию роста

    Москва, 30 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о состоянии экономики в стране на сегодняшний день.

    «Экономика вошла в стадию роста», — заявил глава правительства.

    Накануне президент России Владимир Путин сказал о том, что главное достижение года заключается в том, что экономика вышла из кризисного состояния, напомнил Медведев.

    В прошлом году был зафиксирован отрицательный рост экономики, отметил глава правительства РФ. В этом году ситуация другая, добавил он.

    «Все аналитики сходятся на том, что по итогам года будет получено 2% прироста ВВП. Это цифра соответствует среднемировым темпам роста в развитых странах».

    Автор: Алексей Громов
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    #медведев
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