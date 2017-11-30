Медведев: Экономика РФ вошла в стадию роста

Москва, 30 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о состоянии экономики в стране на сегодняшний день.

«Экономика вошла в стадию роста», — заявил глава правительства.

Накануне президент России Владимир Путин сказал о том, что главное достижение года заключается в том, что экономика вышла из кризисного состояния, напомнил Медведев.

В прошлом году был зафиксирован отрицательный рост экономики, отметил глава правительства РФ. В этом году ситуация другая, добавил он.