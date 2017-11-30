Медведев: Экономика РФ вошла в стадию роста
Москва, 30 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о состоянии экономики в стране на сегодняшний день.
«Экономика вошла в стадию роста», — заявил глава правительства.
Накануне президент России Владимир Путин сказал о том, что главное достижение года заключается в том, что экономика вышла из кризисного состояния, напомнил Медведев.
В прошлом году был зафиксирован отрицательный рост экономики, отметил глава правительства РФ. В этом году ситуация другая, добавил он.
«Все аналитики сходятся на том, что по итогам года будет получено 2% прироста ВВП. Это цифра соответствует среднемировым темпам роста в развитых странах».
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