Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
«От зубной пасты до автомобиля»: Медведев заявил, что будущее экономики в электронных метках
Экономика
Экономика России не исчерпала возможностей для роста — Медведев
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Экономика России не исчерпала возможностей для роста — Медведев

    12:23  30 Ноября 2017  /обновлено: 12:24  30 Ноября 2017
    52

    Экономика России не исчерпала возможностей для роста — Медведев

    Москва, 30 ноября. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что экономика России не исчерпала возможностей для роста.

    «Я думаю конечно, что мы их (возможности) не исчерпали», — сказал премьер.

    В свою очередь Медведев отметил, что экономика России находится под воздействием того, что экономисты называют «шоками». Внешние «шоки» — это цены на углеводороды, которые хоть и подросли, но сильно отличаются от показателей прошлых лет. Также к внешним «шокам» Медведев отнес санкции.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #медведев
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть