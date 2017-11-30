Экономика России не исчерпала возможностей для роста — Медведев

Москва, 30 ноября. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что экономика России не исчерпала возможностей для роста.

«Я думаю конечно, что мы их (возможности) не исчерпали», — сказал премьер.

В свою очередь Медведев отметил, что экономика России находится под воздействием того, что экономисты называют «шоками». Внешние «шоки» — это цены на углеводороды, которые хоть и подросли, но сильно отличаются от показателей прошлых лет. Также к внешним «шокам» Медведев отнес санкции.