Авианосец «Адмирал Кузнецов» будет отремонтирован в соответствии с графиком

Санкт-Петербург, 30 ноября. Авианосец «Адмирал Кузнецов», участвовавший в контртеррористической операции в Сирии, будет отремонтирован в строго запланированные сроки, сообщил заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению Виктор Бурсук.

«Ремонт авианосца будет проведен в строго запланированные сроки, утвержденные министерством обороны», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, «Адмирал Кузнецов» в составе ВМФ РФ участвовал в операции против террористов в Сирии, в ходе которой летчикам Северного флота удалось уничтожить 1252 объекта ИГ1 (террористическая организация, запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.