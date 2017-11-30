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Авианосец «Адмирал Кузнецов» будет отремонтирован в соответствии с графиком
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    Авианосец «Адмирал Кузнецов» будет отремонтирован в соответствии с графиком

    12:12  30 Ноября 2017
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    Авианосец «Адмирал Кузнецов» будет отремонтирован в соответствии с графиком

    Санкт-Петербург, 30 ноября. Авианосец «Адмирал Кузнецов», участвовавший в контртеррористической операции в Сирии, будет отремонтирован в строго запланированные сроки, сообщил заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению Виктор Бурсук.

    «Ремонт авианосца будет проведен в строго запланированные сроки, утвержденные министерством обороны», — приводит его слова РИА Новости.

    Напомним, «Адмирал Кузнецов» в составе ВМФ РФ участвовал в операции против террористов в Сирии, в ходе которой летчикам Северного флота удалось уничтожить 1252 объекта ИГ1 (террористическая организация, запрещена в России).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #адмирал кузнецов #вмф рф #ремонт
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