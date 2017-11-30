Деньги есть: Медведев опроверг слухи о нехватке средств в Пенсионном фонде
Москва, 30 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев опроверг слухи о том, что в Пенсионном фонде страны не хватает средств на выплату пенсий.
Медведев прокомментировал слухи о том, что в Пенсионном фонде России не хватает денег для выплату пенсий гражданам страны. От лица правительства и ПФР он заявил, что средств хватает в полной мере.
Премьер-министр отметил, что остаются актуальными вопросы оптимизации этих накоплений, взаимоотношений между федеральным бюджетом и Пенсионным фондом и некоторые другие темы, однако они никак не связаны с выплатами пенсий гражданам.
Глава правительства заметил, что в России проживают 43 миллиона пенсионеров — это треть населения, поэтому пенсии — это очень «чувствительная тема», в которой нужно избегать двусмысленности.
«Деньги есть», — подчеркнул Медведев.
Ранее Медведев рассказал, в какой валюте россиянам лучше хранить деньги.