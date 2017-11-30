Медведев: Вопреки мрачным прогнозам, правительство РФ исполнило свои соцобязательства

Москва, 30 ноября. По итогам текущего года можно констатировать, что несмотря на мрачные прогнозы, правительству России удалось исполнить свои социальный обязательства перед россиянами. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на передаче «Разговор с Дмитрием Медведевым».

В начале передачи премьер-министр перечислил достижения правительства в течение 2017 года. Медведев особо указал на рост основных макроэкономических показателей.

«Есть и другие параметры, — отметил глава правительства. — Инвестиции в основной капитал вырастут более чем на 4% — это тоже результат развития экономики. Достигнута сбалансированность бюджета, валютные резервы также прирастают».

Важнейшим фактом в 2017 году Медведев назвал то, что правительству удалось «не только достигнуть улучшения макропоказателей и показателей устойчивости экономики, но и исполнить соцобязательства».