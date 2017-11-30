Сирия, 30 ноября. Спикер SDF**** заявил, что США продолжают финансирование курдских формирований в САР. Высокопоставленный член «Джебхат ан-Нусры»*** был убит неизвестными в Идлибе. Турция наращивает военную мощь на границе с подконтрольным курдам кантоном Африн в провинции Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают бои с исламистскими группировками в Восточной Гуте и на юге провинции Алеппо.

«Исламское государство» (ИГИЛ1): убило члена муниципалитета города Таримия к северу от Багдада.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): задержала военного лидера группировки «Файлак аш-Шам» в провинции Идлиб; утверждает, что отбила у САА стратегическую высоту близ города Ханассер; лишилась высокопоставленного главаря, убитого неизвестными, в Идлибе.

Курды: заявили, что Соединенные Штаты продолжают оказывать им всестороннюю поддержку.

Армия Турция: перебросила новую партию сил и ресурсов к границе с кантоном Африн, занимаемым курдами.

Провинция Дамаск

Столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и исламистскими группировками в районах Восточной Гуты в окрестностях Дамаска продолжаются. Наиболее ожесточенные бои в настоящий момент разворачиваются на окраине города Хараста. Как утверждает оппозиционный источник в сети Twitter (@abonorx1), боевики отразили ряд нападений правительственных войск САР на этом направлении. Эти сведения, тем не менее, пока не получили официального подтверждения. В текущем месяце сирийские подразделения возобновили активные наступательные действия в восточных предместьях столицы, где с 2011-го года сохраняется присутствие боевиков-исламистов, в том числе из террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».

Провинция Алеппо

Радикалы террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили, что им удалось отбить у сирийских военных стратегическую высоту Абесан, находящуюся на юге от Алеппо в окрестностях города Ханассер, передает подконтрольный боевикам Twitter-канал Halab Today. При этом террористы не предоставили никаких доказательств, подтверждающих данное сообщение. Подразделения САА, напомним, ведут наступление против «Ан-Нусры» в направлении Идлиба одновременно со стороны Хамы и Алеппо.

В турецкий город Келс, расположенный у северо-западной границы Сирии близ подконтрольного курдам кантона Африн, прибыло новое подкрепление армии Турции, сообщает агентство SMART News. Занимаемый курдскими Демократическими силами Сирии (SDF) район на севере провинции Алеппо в настоящий момент почти полностью заблокирован турецкими войсками и союзными Анкаре отрядами боевиков Свободной сирийской армии** (ССА) и «Ахрар аш-Шам». Предполагается, что Турция уже в ближайшее время может начать полномасштабную антикурдскую операцию.

Провинция Хомс

Боевики формирования «Катибат Абу Омара», аффилированного с «Джебхат Фатх аш-Шам», взяли на себя ответственность за вчерашний взрыв на шоссе Хомс - Тартус. Информацию об этом опубликовал новостной канал в соцсети Twitter (@wateen_media). Ранее представители правоохранительных органов САР предотвратили серию терактов в административном центре региона, задержав террористов с «поясами шахидов» около культурного центра города и рядом со штабом партии «Баас». К северу от Хомса располагается анклав так называемой вооруженной оппозиции. В этом регионе сейчас действует перемирие, так как здесь работает одна из зон деэскалации. Однако здесь также дислоцируются террористы «Тахрир аш-Шам», на которых режим тишины не распространяется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Официальный спикер «Демократических сил» опроверг сообщения о том, что Соединенные Штаты прекратили финансирование курдских вооруженных группировок. По его словам, стороны продолжают тесно сотрудничать. Он также добавил, что в настоящее время бойцы SDF атакуют позиции боевиков «Исламского государства»1 на восточном берегу Евфрата на юге провинции Дейр-эз-Зор. Напомним, Дональд Трамп и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров обсуждали вопрос прекращения поддержки курдов со стороны США. Представители Пентагона, однако, подчеркнули, что посмотрят на эту проблему с точки зрения возможности уничтожить террористов ИГИЛ. Поставки военной техники и вооружения, впрочем, пока продолжаются. Так, недавно в подконтрольную курдам провинцию Хасака прибыла новая партия американских военных автомашин Hummer.

Провинция Идлиб

Согласно данным медиа-центра SMM Syria, боевики «Тахрир аш-Шам» в провинции Идлиб арестовали военного лидера группировки «Файлак аш-Шам» Хамзу Идриса. Сведения о причинах произошедшего пока уточняются. Данное исламистское формирование связано с «Джебхат ан-Нусрой»1, они совместно ведут военные действия против правительственной армии САР в ряде районов Сирии.

Между тем в городе Идлиб группой неизвестных был убит высокопоставленный член «Тахрир аш-Шам» Абу Махмуд Аль-Халаби. Его автомобиль попал в засаду неустановленной бандгруппировки и был уничтожен в результате массированного обстрела. Более подробная информация в данный момент выясняется.

Ирак

Террористы одной из подпольных ячеек «Исламского государства» убили представителя муниципалитета города Таримия, расположенного на севере от Багдада, Хаира Аллаха Аль-Хаяна. Об этом сообщает информационный Twitter-канал (@Terror_Monitor). Последний территориальный анклав ИГИЛ сохраняется лишь на северо-западе Ирака у границы с Сирией, однако во многих районах страны по-прежнему активно действуют подпольные бандгруппы боевиков, которые совершают теракты и проводят атаки на объекты правительственных сил и их союзников.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)