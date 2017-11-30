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Россия
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Общество
Спасатели освободили утку, вмерзшую в пруд в Подмосковье
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    Спасатели освободили утку, вмерзшую в пруд в Подмосковье

    12:02  30 Ноября 2017
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    Спасатели освободили утку, вмерзшую в пруд в Подмосковье

    Москва, 30 ноября. В подмосковных Химках была проведена целая спецоперация по спасению утки из ледового плена на Барашкинском пруду. Участие по спасению птицы приняли как профессиональные спасатели, так и горожане.

    Как рассказали в администрации городского округа Химки, утка примерзла лапками и крылом, в результате чего не могла выбраться самостоятельно. До приезда сотрудников водно-спасательного отряда МБУ «ХимСпас» возле попавшей в беду птицы дежурили люди. В итоге птицу отогрели и высвободили из плена.

    Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», спасенную утку выпустили к сородичам в канал имени Москвы.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #подмосковье #утка
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