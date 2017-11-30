Спасатели освободили утку, вмерзшую в пруд в Подмосковье

Москва, 30 ноября. В подмосковных Химках была проведена целая спецоперация по спасению утки из ледового плена на Барашкинском пруду. Участие по спасению птицы приняли как профессиональные спасатели, так и горожане.

Как рассказали в администрации городского округа Химки, утка примерзла лапками и крылом, в результате чего не могла выбраться самостоятельно. До приезда сотрудников водно-спасательного отряда МБУ «ХимСпас» возле попавшей в беду птицы дежурили люди. В итоге птицу отогрели и высвободили из плена.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», спасенную утку выпустили к сородичам в канал имени Москвы.