Курды создали новое формирование против «Хашд аш-Шааби» в Туз-Хурмату

Туз-Хурмату, 30 ноября. На востоке спорного района Туз-Хурмату создано новое курдское формирование «Освободительная армия».

Источники в Курдистане сообщили, что на востоке Туз-Хурмату сформирована «Армия освобождения», численность которой составляет порядка 200 бойцов. Главной целью «Армии» названа борьба с иракскими правительственными войсками, особенно с шиитским ополчением «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»), которое обвиняется в многочисленных преступлениях против курдского населения на севере Ирака.

Бойцы нового формирования сообщили, что уже в среду произошли первые столкновения с шиитским ополчением после того, как 30 членов «Хашд аш-Шааби» хотели напасть на одну из курдских деревень в районе Туз-Хурмату. В ходе перестрелки погибли восемь шиитов, один из курдов получил ранение. Данная информация не подтверждена официальными источниками.