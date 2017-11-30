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Курды создали новое формирование против «Хашд аш-Шааби» в Туз-Хурмату
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    Курды создали новое формирование против «Хашд аш-Шааби» в Туз-Хурмату

    12:00  30 Ноября 2017
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    Курды создали новое формирование против «Хашд аш-Шааби» в Туз-Хурмату

    Туз-Хурмату, 30 ноября. На востоке спорного района Туз-Хурмату создано новое курдское формирование «Освободительная армия».

    Источники в Курдистане сообщили, что на востоке Туз-Хурмату сформирована «Армия освобождения», численность которой составляет порядка 200 бойцов. Главной целью «Армии» названа борьба с иракскими правительственными войсками, особенно с шиитским ополчением «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»), которое обвиняется в многочисленных преступлениях против курдского населения на севере Ирака.

    Бойцы нового формирования сообщили, что уже в среду произошли первые столкновения с шиитским ополчением после того, как 30 членов «Хашд аш-Шааби» хотели напасть на одну из курдских деревень в районе Туз-Хурмату. В ходе перестрелки погибли восемь шиитов, один из курдов получил ранение. Данная информация не подтверждена официальными источниками.

    Курды создали новое формирование против «Хашд аш-Шааби» в Туз-Хурмату

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #хашд аш-шааби #туз-хурмату
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