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Важное изменение тренда: Медведев констатировал рост реальных доходов россиян
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    Важное изменение тренда: Медведев констатировал рост реальных доходов россиян

    12:06  30 Ноября 2017
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    Важное изменение тренда: Медведев констатировал рост реальных доходов россиян

    Москва, 30 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные доходы граждан растут. Об этом он сообщил в четверг в ходе встречи с представителями телеканалов. 

    «Мы можем констатировать, что реальные доходы населения растут. По итогам года прирост зарплат составил 3%. Если говорить о номинальном росте, то это 7%. Это важное изменение тренда», — отметил он.

    Напомним, главная цель большого интервью — подвести результаты работы правительства.

     

    Автор: Дана Балан
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    #россия #кабмин #медведев #правительство
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