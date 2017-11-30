Важное изменение тренда: Медведев констатировал рост реальных доходов россиян

Москва, 30 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные доходы граждан растут. Об этом он сообщил в четверг в ходе встречи с представителями телеканалов.

«Мы можем констатировать, что реальные доходы населения растут. По итогам года прирост зарплат составил 3%. Если говорить о номинальном росте, то это 7%. Это важное изменение тренда», — отметил он.

Напомним, главная цель большого интервью — подвести результаты работы правительства.