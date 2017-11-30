Медведев рассказал, в какой валюте россиянам лучше хранить деньги

Москва, 30 ноября. Россиянам лучше хранить деньги в валюте, которой они расплачиваются, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Медведев обратил внимание, что власти России не прогнозируют всплесков курса рубля к концу текущего года, как это было в предыдущие периоды. Журналисты поинтересовались у главы правительства, в какой валюте россиянам лучше хранить средства — в долларах или рублях.

Он ответил, что гражданин должен опираться на тот факт, в какой валюте он расплачивается. Медведев подчеркнул, что в России в основном население использует рубли.

«С учетом того, что абсолютное, подавляющее большинство наших граждан хранит сегодня свои накопления в рублях, платит в рублях и получает зарплату в рублях, очевиден ответ», — констатировал российский премьер-министр.

Ранее Медведев заявил об исторически низкой инфляции в России по итогам года.