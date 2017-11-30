Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Поддержка многодетных семей является приоритетом для правительства — Медведев
Экономика
Медведев рассказал, в какой валюте россиянам лучше хранить деньги
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Медведев рассказал, в какой валюте россиянам лучше хранить деньги

    12:10  30 Ноября 2017  /обновлено: 12:20  30 Ноября 2017
    46

    Медведев рассказал, в какой валюте россиянам лучше хранить деньги

    Москва, 30 ноября.  Россиянам лучше хранить деньги в валюте, которой они расплачиваются, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

    Медведев обратил внимание, что власти России не прогнозируют всплесков курса рубля к концу текущего года, как это было в предыдущие периоды. Журналисты поинтересовались у главы правительства, в какой валюте россиянам лучше хранить средства — в долларах или рублях.

    Он ответил, что гражданин должен опираться на тот факт, в какой валюте он расплачивается. Медведев подчеркнул, что в России в основном население использует рубли.

    «С учетом того, что абсолютное, подавляющее большинство наших граждан хранит сегодня свои накопления в рублях, платит в рублях и получает зарплату в рублях, очевиден ответ», — констатировал российский премьер-министр.

    Медведев рассказал, в какой валюте россиянам лучше хранить деньги

    Ранее Медведев заявил об исторически низкой инфляции в России по итогам года.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #медведев #рубль #валюта #средства
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть