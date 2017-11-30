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Экономика
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Общество
Депутаты Ставрополья определили ставку курортного сбора
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    Депутаты Ставрополья определили ставку курортного сбора

    11:56  30 Ноября 2017  /обновлено: 12:08  30 Ноября 2017
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    Депутаты Ставрополья определили ставку курортного сбора

    Ставрополь, 30 ноября. Депутаты Ставропольского края утвердили ставку курортного сбора, размер которой составил 50 рублей. Эксперимент стартует 1 мая 2018 года.

    Соответствующий закон был принят на заседании регионального парламента 30 ноября.

    «Предполагается ввести курортный сбор на территориях четырёх городов — Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, установив его в размере 50 рублей», — заявил глава комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму Валерий Назаренко.

    Ранее стало известно, что власти Ставрополья планируют в 2018 году получить от курортного сбора более 180 млн рублей. За пять лет эта сумма может увеличиться до 1,3 млрд рублей, передает агентство РИА Новости.

    Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Краснодарском и Ставропольском и Алтайском краях. Эксперимент будет идти до 2022 года. Ожидается, что курортный сбор введут не раньше мая 2018 года.

    Автор: Дима Оленин
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