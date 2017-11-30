Геращенко пожаловалась на проблемы со здоровьем после минских «коктейлей»

Москва, 30 ноября. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко пожаловалась после вчерашнего заседания трехсторонней контактной группы в Минске.

«Минск мне дается очень непросто. Какой-то нервный дерматит каждый раз, и раздерганные нервы. Несколько дней после — психологический стресс и псориаз от этого «коктейля общения», каждый раз бессонница и стресс…», — написала она в Facebook.

Геращенко добавила, что переговоры проходят тяжело:

«Я не знаю, честно, с кем общение тяжелее: с ОРДЛО, РФ или иногда ОБСЕ».

Напомним, согласно промежуточным итогам переговоров трехсторонней контактной группы по обмену пленными в Донбассе, Киев обязуется передать ДНР и ЛНР 306 пленных, а народные республики — 74 человека.