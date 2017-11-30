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Геращенко пожаловалась на проблемы со здоровьем после минских «коктейлей»
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    Геращенко пожаловалась на проблемы со здоровьем после минских «коктейлей»

    12:25  30 Ноября 2017
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    Геращенко пожаловалась на проблемы со здоровьем после Минских «коктейлей»

    Москва, 30 ноября. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко пожаловалась после вчерашнего заседания трехсторонней контактной группы в Минске.

    «Минск мне дается очень непросто. Какой-то нервный дерматит каждый раз, и раздерганные нервы. Несколько дней после — психологический стресс и псориаз от этого «коктейля общения», каждый раз бессонница и стресс…», — написала она в Facebook.

    Геращенко добавила, что переговоры проходят тяжело: 

    «Я не знаю, честно, с кем общение тяжелее: с ОРДЛО, РФ или иногда ОБСЕ».

    Напомним, согласно промежуточным итогам переговоров трехсторонней контактной группы по обмену пленными в Донбассе, Киев обязуется передать ДНР и ЛНР 306 пленных, а народные республики — 74 человека.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #донбасс #украина #лнр
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