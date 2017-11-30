Земля погрузится во тьму из-за масштабного «космического шторма» — ученые

Москва, 30 ноября. Из-за масштабного удара «космического шторма» Земля погрузится в вечную тьму. Такое сенсационное заявление сделали исследователи из национальной британской метеорологической службы The Met Office. По словам ученых, соответствующее явление спровоцирует выброс коронарной массы на Солнце.

Человечество сможет узнать о грядущей глобальной катастрофе всего за 15 минут до ее начала, заявила журналистам официальный представитель британской метеослужбы Кэтрин Бернетт. Это означает, что люди не успеют подготовятся к ней необходимым образом.

Специалисты отмечают, что Земля погрузится во тьму, поскольку сильнейший выброс намагниченной плазмы на Солнце повредит работу спутников и техники на нашей планете, сообщает oane.ws.

Напомним, ранее сообщалось, что исследователи смоделировали основные варианты глобальной катастрофы, которая может привести к гибели Земли.