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Земля погрузится во тьму из-за масштабного «космического шторма» — ученые
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    Земля погрузится во тьму из-за масштабного «космического шторма» — ученые

    11:51  30 Ноября 2017
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    Земля погрузится во тьму из-за масштабного «космического шторма» — ученые

    Москва, 30 ноября. Из-за масштабного удара «космического шторма» Земля погрузится в вечную тьму. Такое сенсационное заявление сделали исследователи из национальной британской метеорологической службы The Met Office. По словам ученых, соответствующее явление спровоцирует выброс коронарной массы на Солнце.

    Человечество сможет узнать о грядущей глобальной катастрофе всего за 15 минут до ее начала, заявила журналистам официальный представитель британской метеослужбы Кэтрин Бернетт. Это означает, что люди не успеют подготовятся к ней необходимым образом.

    Специалисты отмечают, что Земля погрузится во тьму, поскольку сильнейший выброс намагниченной плазмы на Солнце повредит работу спутников и техники на нашей планете, сообщает oane.ws.

    Напомним, ранее сообщалось, что исследователи смоделировали основные варианты глобальной катастрофы, которая может привести к гибели Земли.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #земля
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