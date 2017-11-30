Путин поздравил с 80-летним юбилеем композитора Артемьева

Москва, 30 ноября. Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем композитора Эдуарда Артемьева, отметив его многогранный талант. Поздравительная телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что Артемьев посвятил многие годы творчеству.

«Вы подарили любителям настоящего искусства уникальную коллекцию музыкальных произведений. Созданные в самых разных жанрах, стилях и направлениях, они в полной мере отражают ваш яркий, многогранный талант, самобытность художественных идей», — следует из текста поздравительной телеграммы.

Путин пожелал юбиляру доброго здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Владимир Путин. Биография