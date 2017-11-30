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Путин поздравил с 80-летним юбилеем композитора Артемьева
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    Путин поздравил с 80-летним юбилеем композитора Артемьева

    16:00  30 Ноября 2017
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    Путин поздравил с 80-летним юбилеем композитора Артемьева

    Москва, 30 ноября. Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем композитора Эдуарда Артемьева, отметив его многогранный талант. Поздравительная телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля. 

    Российский лидер отметил, что Артемьев посвятил многие годы творчеству.

    Путин поздравил с 80-летним юбилеем композитора Артемьева

    «Вы подарили любителям настоящего искусства уникальную коллекцию музыкальных произведений. Созданные в самых разных жанрах, стилях и направлениях, они в полной мере отражают ваш яркий, многогранный талант, самобытность художественных идей», — следует из текста поздравительной телеграммы.

    Путин пожелал юбиляру доброго здоровья и неиссякаемого вдохновения. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #композитор #артемьев
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