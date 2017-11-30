Лавров призвал США признаться в своих целях в отношении КНДР

Москва, 30 ноября. Если США пытаются найти предлог для того, чтобы уничтожить Северную Корею, они должны прямо сказать об этом, считает глава российского МИД Сергей Лавров.

«Американцы должны, прежде всего, объяснить всем нам, чего они добиваются. Если они хотят найти предлог для уничтожения Северной Кореи, как об этом заявила представительница Соединённых Штатов в Совете безопасности ООН, пусть об этом скажут прямо, и пусть это подтвердит высшее американское руководство», — приводит слова Лаврова РИА Новости.

Глава МИД РФ отметил, что решение о своей реакции Москва будет принимать только после того, как Вашингтон назовет свои цели и дальнейшие действия в отношении КНДР.

Лавров также сообщил, что, по его мнению, последние действия США были целенаправленной провокацией Пхеньяна.

«Такое ощущение, что специально все делалось для того, чтобы Ким Чен Ын сорвался и предпринял очередное авантюрное действие», — сказал он.

Напомним, в среду КНДР произвела запуск баллистической ракеты «Хвасон-15», заявив, что она в состоянии достигнуть цель на всей территории США. В ответ на это Республика Корея и США заявили о намерении провести внеплановые масштабные военно-воздушные учения.

Кроме того, президент Америки Дональд Трамп сообщил о подготовке новых санкций в отношении Пхеньяна в ответ на запуск ракеты, а постпред США при ООН Никки Хейли призвала все государства прекратить любые отношения с КНДР, включая торговые, и выслать северокорейских рабочих. Более того, как писало URA.RU, Хейли заявила, что в случае войны северокорейский режим будет полностью уничтожен.