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Украина
В Раде заявили, что у Киева нет никакой стратегии по возвращению Крыма
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    В Раде заявили, что у Киева нет никакой стратегии по возвращению Крыма

    11:58  30 Ноября 2017
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    В Раде заявили, что у Киева нет никакой стратегии по возвращению Крыма

    Киев, 30 ноября. В настоящее время у правительства Украины нет никакой стратегии по возвращению Крыма — в Киеве не знают, как может быть осуществлена «деоккупация» полуострова, поэтому пока что способны только портить жизнь крымчанам. Как признал член комитета украинской Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук, в результате Украина может получить назад «убитый» Крым.

    В беседе с украинскими СМИ Тымчук заявил, что не видел никаких планов по возвращению Крыма «имея доступ к документам всех степеней государственной тайны».

    «Проектов таких документов я не видел, — признал Тымчук. — По Донецкой и Луганской областям есть видение, сценарии деоккупации и реинтеграции. С Крымом ситуация намного сложнее».

    В Раде заявили, что у Киева нет никакой стратегии по возвращению Крыма

    По словам депутата, единственный для Украины способ получить Крым назад: «ждать». «Потому что при президентстве Путина без полномасштабной открытой войны с Россией Крым Украина не освободит», — признает Тымчук.

    Однако при этом, по его же словам, Украина рискует получить назад «убитый» Крым — который сама же и убьет действующей водной блокадой. Блокада может привести к тотальной деградации сельского хозяйства в Крыму, которое не сможет восстановиться десятилетиями.

    «Водная блокада со стороны Украины — а альтернативы ей, увы, нет — приводит к тому, что через 2–3 года грунтовые воды Крыма будут засолены и непригодны для использования, — считает Тымчук. — Мы можем получить «убитый» полуостров».

    Отношение украинской власти к Крыму, таким образом, вполне очевидно — будучи не в состоянии получить полуостров назад, Киев готов его «убить».

    В Раде заявили, что у Киева нет никакой стратегии по возвращению Крыма

    Автор: Валентин Меликов
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