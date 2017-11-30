Медведев поручил провести переговоры по воздушному пространству с Египтом

Москва, 30 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минобороны РФ и МИД РФ провести переговоры с властями Египта, результатом которых должно стать соглашение об использовании воздушного пространства. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В частности, в документе говорится, что с египетской стороной необходимо одобрить проект соглашения между правительством РФ и правительством Египта о порядке использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры РФ в Египте.

Согласно статье 2 проекта соглашения, военные самолеты могут использовать воздушное пространство России и Египта для полетов, ориентируясь на законы каждой страны, нормы международного права и положения данного соглашения.

Отдельно отмечается, что данное соглашение не распространяется на военные воздушные суда дальнего радиолокационного обнаружения или управления, а также на суда, которые перевозят опасные грузы.

Ранее сообщалось, что Медведев отправил в отставку замглавы Ростуризма Романа Скорого. Как стало известно, Скорый снимается с поста замглавы Федерального агентства по туризму в связи с переходом на новую должность.