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Экономика
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Общество
Медведев поручил провести переговоры по воздушному пространству с Египтом
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    Медведев поручил провести переговоры по воздушному пространству с Египтом

    11:44  30 Ноября 2017
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    Медведев поручил провести переговоры по воздушному пространству с Египтом

    Москва, 30 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минобороны РФ и МИД РФ провести переговоры с властями Египта, результатом которых должно стать соглашение об использовании воздушного пространства. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

    В частности, в документе говорится, что с египетской стороной необходимо одобрить проект соглашения между правительством РФ и правительством Египта о порядке использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры РФ в Египте.

    Согласно статье 2 проекта соглашения, военные самолеты могут использовать воздушное пространство России и Египта для полетов, ориентируясь на законы каждой страны, нормы международного права и положения данного соглашения.

    Медведев поручил провести переговоры по воздушному пространству с Египтом

    Отдельно отмечается, что данное соглашение не распространяется на военные воздушные суда дальнего радиолокационного обнаружения или управления, а также на суда, которые перевозят опасные грузы.

    Ранее сообщалось, что Медведев отправил в отставку замглавы Ростуризма Романа Скорого. Как стало известно, Скорый снимается с поста замглавы Федерального агентства по туризму в связи с переходом на новую должность.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #медведев #египет
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