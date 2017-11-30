Сирия сегодня: объединение курдов и САА, США смотрят на Женевский процесс

Сирия, 30 ноября. СМИ сообщили о возможности объединения Сирийской арабской армии (САА) и курдских «Демократических сил Сирии» (SDF). Государственный департамент подтвердил свою приверженность Женевскому процессу в Сирийской Арабской Республике (САР). Турция обсуждает с Россией, США и Ираном возможную операцию в Африне. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Объединение

«Демократические силы Сирии» (SDF), состоящие из местных арабских племен и курдских формирований, могут стать частью правительственной армии САР. Об этом газете «Известия» заявил представитель сирийской курдской партии «Демократический союз» в России Абд Салам Али.

«Если будет найдено приемлемое для всех решение, присоединение SDF к сирийской армии будет логичным развитием событий. Мы никогда не ставили вопрос об обособлении или отделении. Наоборот, курды добиваются закрепления своих прав и прав других народностей в рамках единой Сирии», — сказал он.

По его словам, SDF готовы войти в состав Сирийской арабской армии, когда будет найден устраивающий все заинтересованные стороны вариант политического урегулирования сирийского кризиса.

Женевский формат

Государственный департамент Соединенных Штатов подтвердил приверженность Женевским переговорам по САР. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

«США надеются содействовать Женевскому процессу. Мы привержены этим переговорам», — сказала она на брифинге для иностранных журналистов.

Науэрт подчеркнула, что жители Сирии должны сами определить будущее своей страны. Однако, отметила она, «мы пока далеки от этого». Кроме того, представитель государственного департамента, помимо всего прочего, подчеркнула, что единственной целью военных Соединенных Штатов в САР является борьба с террористической группировкой «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ).

Операция в Африне

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара обсуждает с Россией, Соединенными Штатами и Ираном возможную операцию Вооруженных сил страны в сирийском Африне. Однако, отметил он, пока говорить об этом вопросе преждевременно.

Заметим, что Африн находится под контролем Сил самообороны сирийских курдов (YPG). Турция считает эту организацию террористической и уверена, что она связана с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

«Африн для Турции важен с той точки зрения, что там находятся террористы, которые угрожают нашей национальной безопасности. Мы проводим переговоры с США, Россией и Ираном по этому вопросу. Какие будут предприняты шаги на этом направлении — будет видно в ближайшие дни, говорить об этом сейчас считаю преждевременным. Турция и раньше не отступала от защиты своей безопасности, не отступит и впредь», — заявил Боздаг.

1 Организация запрещена на территории РФ.