Курды получат более 300 миллионов долларов от США

Эрбиль, 30 ноября. Курдское ополчение пешмерга получит от США 364 миллиона долларов.

Представитель международной коалиции во главе с США Брэдли Беккер сообщил во время встречи с исполняющим обязанности министра пешмерга Каримом Синджари, что курдское ополчение получит от Вашингтона крупную финансовую помощь.

На встрече в столице курдской автономии Эрбиле представитель Пентагона подчеркнул, что США продолжат вести для пешмерга обучающие курсы и будут поставлять оборудование различного назначения. В свою очередь Синджари призвал Белый дом продлить пребывание американских войск в Курдистане и предложил Вашингтону помочь пешмерга построить современную курдскую армию.