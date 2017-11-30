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Курды получат более 300 миллионов долларов от США
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    Курды получат более 300 миллионов долларов от США

    11:50  30 Ноября 2017
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    Курды получат более 300 миллионов долларов от США

    Эрбиль, 30 ноября. Курдское ополчение пешмерга получит от США 364 миллиона долларов.

    Представитель международной коалиции во главе с США Брэдли Беккер сообщил во время встречи с исполняющим обязанности министра пешмерга Каримом Синджари, что курдское ополчение получит от Вашингтона крупную финансовую помощь.

    На встрече в столице курдской автономии Эрбиле представитель Пентагона подчеркнул, что США продолжат вести для пешмерга обучающие курсы и будут поставлять оборудование различного назначения. В свою очередь Синджари призвал Белый дом продлить пребывание американских войск в Курдистане и предложил Вашингтону помочь пешмерга построить современную курдскую армию.

    Курды получат более 300 миллионов долларов от США

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #курды #ирак #брэдли беккер
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