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Общество
Instagram назвал самые популярные аккаунты знаменитостей
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    Instagram назвал самые популярные аккаунты знаменитостей

    11:33  30 Ноября 2017
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    Instagram назвал самые популярные аккаунты знаменитостей

    Лос-Анджелес, 30 ноября. Руководство Instagram назвало самые популярные аккаунты знаменитостей в 2017 году.

    Как отмечается в пресс-релизе, первое место заняла певица и актриса Селена Гомес (130 млн подписчиков). На вторую позицию попала другая певица — Ариана Гранде, а на третьем месте — футболист Криштиану Роналду.

    В «пятерку» самых популярных также попали певица Бейонсе (108 млн подписчиков) и звезда американского реалити-шоу, а также супруга Канье Уэста Ким Кардашьян (104 млн подписчиков).

     

    Sir Carter and Rumi 1 month today. ????????❤️????????????????????????????????????????

    A post shared by Beyoncé (@beyonce) on

    Как отмечает «Свободная пресса», «истории» Ольги Бузовой в Instagram стали самыми популярными в  России. В мировом рейтинге Бузову потеснила Ким Кардашьян.

    Самым упоминаемым хэштегом стала «любовь», отмечается в сообщении. Фотография Бейонсе с новорожденными близнецами побила все рекорды, собрав более 11 млн лайков.

    Автор: Дима Оленин
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    #instagram #знаменитости
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