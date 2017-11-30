Instagram назвал самые популярные аккаунты знаменитостей

Лос-Анджелес, 30 ноября. Руководство Instagram назвало самые популярные аккаунты знаменитостей в 2017 году.

Как отмечается в пресс-релизе, первое место заняла певица и актриса Селена Гомес (130 млн подписчиков). На вторую позицию попала другая певица — Ариана Гранде, а на третьем месте — футболист Криштиану Роналду.

В «пятерку» самых популярных также попали певица Бейонсе (108 млн подписчиков) и звезда американского реалити-шоу, а также супруга Канье Уэста Ким Кардашьян (104 млн подписчиков).

Sir Carter and Rumi 1 month today. ????????❤️???????????????????????????????????????? A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Jul 13, 2017 at 10:10pm PDT

Как отмечает «Свободная пресса», «истории» Ольги Бузовой в Instagram стали самыми популярными в России. В мировом рейтинге Бузову потеснила Ким Кардашьян.

Самым упоминаемым хэштегом стала «любовь», отмечается в сообщении. Фотография Бейонсе с новорожденными близнецами побила все рекорды, собрав более 11 млн лайков.